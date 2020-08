Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 10 agosto 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Una Vita e Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 10 agosto 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Una Vita e Il Segreto in onda oggi, lunedì 10 agosto 2020, su Canale 5. Beautiful va in ferie, l'appuntamento con Una Vita è spostato alle 13.45; alle 14.50, Il Segreto sostituisce la Soap Turca con Can Yaman, andando in onda con due episodi fino alle 16.50.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 10 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 10 agosto 2020 - Bellita impegna un paio di orecchini per permettere a Cinta di partecipare al pranzo di beneficenza in compagnia di Rafael. Anche Carmen e Ramon vengono invitati, purtroppo la nuova compagna del Palacios non immagina quanto complicato sarà affrontare questa giornata. Intanto Ramon continua ad essere crucciato dall'avventato gesto del figlio e teme che quello del Banco Americano sia solo un inganno. E' per questo che deciderà di allontanarsi da Acacias ed indagare sul fantomatico affare. Cesareo fa una scoperta davvero sconvolgente riguardo a Camino: la ragazza non è muta! Felipe nel frattempo si trova fare i conti con una inaspettata rivelazione che lo manderà su tutte le furie... Qui la trama completa di Una Vita

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 10 agosto 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - lunedì 10 agosto 2020 - Pepa e Tristan cedono finalmente alla passione e passano insieme una notte d’amore, ma il mattino seguente la Balmes se ne pente e dice al Castro che non dovrà mai più succedere. Nel frattempo Soledad si riprende grazie ad Alberto e Tistán giura che riporterà i Castañeda a casa, vendicando il torto subito ai danni del povero Juan. Faccia a faccia con Donna Francisca, il Castro la minaccia che lascerà la tenuta insieme ad Angustias, Martin e Soledad qualora non dovesse permettere il ritorno dei Castañeda alla tenuta. Francisca accetta la tregua, ma di lì a poco arriva una tragica notizia a sconvolgere la Casona: Juan è morto. Francisca sembra volerne sapere di più su Sebastián. Quando poi scopre da Tristán che sta per mettersi in affari con lui, spinge il giovane a invitarlo per cena alla Villa. Nel frattempo, i Castañeda sono di nuovo alla tenuta e non passa troppo prima che Rosario abbia un aspro diverbio con la Dark Lady. Qui la trama completa de Il Segreto

