Una Vita: Gonzalo Ramos è Rodrigo Lluch nella Soap. Vita privata, carriera e foto dell'attore spagnolo

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più sul personaggio di Rodrigo Lluch, uno dei nuovi protagonisti della Soap Opera Una Vita, in onda su Canale 5, e sull'attore che lo interpreta, Gonzalo Ramos.

Uno dei nuovi volti delle trame di Una Vita, Rodrigo Lluch è il bel chimico della soap opera spagnola di Canale 5. Presente solo dalle ultime puntate andate in onda in Italia, Rodrigo è stato comunque in grado di conquistare in poco tempo il cuore dei telespettatori e delle telespettatrici, con i suoi occhi chiari ed il suo cuore puro. Sposato con Valeria, preferisce rinunciare a lei, pur di saperla felice. Ma scopriamo qualcosa in più su di lui, e sull'attore che lo interpreta, Gonzalo Ramos.

Una Vita: A Calle Acacias arriva Rodrigo Lluch...

Rodrigo Lluch è uno degli ultimi personaggi che hanno fatto la loro comparsa ad Una Vita. L'uomo in questione è un chimico, giunto nel quartiere su ordine di Aurelio. Rodrigo è sposato con Valeria Cardenas, la bella pianista che è arrivata a Calle Acacias mano nella mano con David Exposito. Il messicano, infatti, teneva il professore sotto scacco e, per non lasciare da sola Valeria, gli ha affidato una sorta di protettore, appunto David. Il Lluch ha subito atroci torture da parte del Quesada, il quale pretendeva che lui gli rivelasse la formula per produrre il gas tossico. Il Lluch, però, cederà soltanto quando Aurelio minaccerà di fare del male alla musicista...

Una Vita: Rodrigo dice addio a Valeria...

Una volta che è potuto tornare dalla Cardenas, tuttavia, il chimico ha ricevuto una brutta sorpresa: la moglie era tra le braccia di un altro uomo, l'Exposito. Dopodiché, benché Valeria gli abbia garantito di non volerlo lasciare, Rodrigo ha trovato una lettera in cui lei gli confessava di essersi innamorata del finto marito, David. Così, avendo a cuore soltanto la felicità della Cardenas, il professore ha deciso di collaborare con Genoveva per far fuori l'ex militare. Il Quesada, infatti, vuole uccidere il suo ex tirapiedi. Il Lluch, allora, prima dà all'Exposito e alla consorte la sua benedizione, e poi consiglia al rivale in amore di fuggire il prima possibile insieme a Valeria, affinché possano avere il loro lieto fine!

Una Vita, Gonzalo Ramos: Ecco chi è l'attore che dà il volto a Rodrigo

Gonzalo Ramos nasce a Madrid, in Spagna, sotto il segno il segno della Vergine, il 19 settembre del 1989; ha quindi 33 anni. Cresce in una famiglia benestante, che gli permette di coltivare sin da subito il suo sogno di diventare un attore. Gonzalo studia nelle migliori accademie di recitazione della capitale iberica, e, nel 2006, quando ha 17 anni, fa il suo esordio sul piccolo schermo: ottiene una parte nella serie televisiva Hospital Central.

Negli anni successivi, Ramos recita in altre fiction, come Los hombres de Paco e Hay que vivir. Nel 2008, invece, a 19 anni fa il suo debutto al cinema, recitando nel film El guardavias. Nello stesso anno, Gonzalo ottiene altri ingaggi, ad esempio è Julio nelle fortunata serie Fisica o chimica. Dopodiché, lo vediamo nella miniserie The Interceptor, nel film We Die Young, e nella telenovela di successo, Acacias 38, in Italia Una Vita, dove appunto è Rodrigo Lluch.

Ramos non è single: nel 2013 si è sposato in gran segreto con la soprano portoghese Sofie Escobar. L'anno successivo, la coppia ha dato alla luce Gabriel, il primogenito.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10