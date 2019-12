Una Vita e Il Segreto, cancellate: le soap vanno in pausa per Natale

Anticipazioni TV

Le soap spagnole non vanno in onda oggi e domani. Una Vita e Il Segreto si prendono una breve pausa per Natale.

Una Vita e Il Segreto si prendono una pausa per queste vacanze natalizie. Oggi e domani – 25 e 26 dicembre 2019, le soap non andranno in onda ma torneranno regolarmente venerdì 27 dicembre 2019. Sarà quindi un breve soap per le vicende di Puente Viejo e di Acacias. Ma scopriamo cosa ci attende dopo Natale.

Una Vita, ecco cosa succederà dopo Natale

Il 24 dicembre siamo rimasti con Lucia che chiede a Samuel di pazientare e di attendere che Celia si riprenda. Solo dopo che la cugina si sarà ripresa, l’Alvarado darà una risposta alla proposta di matrimonio dell’Alday. Lolita, scoperto che Celia sta male, vorrà posticipare le sue nozze ma l’Alvarez – Hermoso la pregherà di proseguire con i preparativi e di portare a termine il suo meraviglioso sogno d’amore con Antoñito. Intanto ad Acacias ritorna Marcelina. La domestica innamorata di Jacinto, porterà un po’ di scompiglio a Casilda, che cercherà di fermare la “pazzia” della ragazza, ancora convinta di poter conquistare il cuore del suo amato domestico. Peccato che Jacinto sia tornato nel suo villaggio!

Il Segreto, ecco cosa succederà dopo Natale

La puntata del 24 dicembre, ci ha lasciato con Raimundo che va a trovare Maria a L’Habana per accertarsi che stia bene. Ha infatti paura che la nuova infermiera pregiudichi la salute di sua nipote e vuole vederci molto chiaro. Fernando continua a rassicurare nonno e nipote che tutto andrà per il meglio e che la Vilches è in grado di migliorare le condizioni della Castañeda…ci vuole solo del tempo. L’Ulloa deve guardarsi le spalle non solo dal Mesia ma anche dalla sua stessa consorte. Francisca vuole prendersi la sua vendetta e ordina a Mauricio di non rivelare a nessuno quello che ricorda sull’attentato. Solo così metterà Carmelo e Severo in ginocchio, cogliendoli di sorpresa. Intanto Isaac e Matias sono all’appuntamento con Antolina.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.