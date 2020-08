Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 7 agosto 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 7 agosto 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, venerdì 7 agosto 2020, su Canale 5. Beautiful va in ferie, l'appuntamento con Una Vita è spostato alle 13.45; alle 14.50 va in onda la Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Serie si chiude alle 15.45 con le vicende di Puente Viejo.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 7 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 7 agosto 2020 - Agustina, gravemente malata, confessa a Fabiana di non voler più vivere. Poco dopo tenta il suicidio lanciandosi dalla finestra. Agustina non è morta, ma le sue condizioni sono gravissime ed urge un intervento. Ursula e Genoveva intanto, festeggiano la riuscita del piano, attraverso un flashback infatti scopriamo che Augustina e solo la loro prima vittima. José è furioso con Bellita, ma rassicura il marito di essere riuscita a prendere tempo con gli impresari argentini. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 7 agosto 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – venerdì 7 agosto 2020 - Nihat finge di aver dimenticato l'anniversario di matrimonio, ma in realtà lo scopo dell'uomo è fare una sorpresa a sua moglie. Sanem si occupa del suo primo testo come copywriter, ma tutte le proposte che fa le vengono rifiutate e finisce così per avere un scontro con Can. Aylin e Deren sono di nuovo una contro l'altra. Le loro idee per il nuovo spot della casa automobilistica non combaciano, ma Can trova il modo di risolvere la situazione. Nonostante la discussione con Sanem, il Divit decide comunque di presentarsi a cena a casa di Sanem per i festeggiamenti dell’anniversario di matrimonio di Nihat e Mevkibe. La serata prenderà però una piega inaspettata con uno spiacevole imprevisto... Qui la trama completa di Daydreamer

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 7 agosto 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - venerdì 7 agosto 2020 - l'aumento dei prezzi causa una seria situazione di disagio in Paese. Sebastián confida al suo amico Tristán di voler aprire un’azienda che produce e vende conserve. Don Anselmo intanto, approfitta dei sentimenti che Hipólito prova per Emilia, per raggiungere il suo scopo. Le condizioni di Soledad peggiorano e suo fratello va in paese, affrontando la tempesta, per cercare una cura, ma torna a mani vuote. Preoccupata per Tristán e afflitta dal senso di colpa per quanto accaduto a Soledad, Pepa esce a cercare il Castro... Qui la trama completa de Il Segreto

