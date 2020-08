Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 5 agosto 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 5 agosto 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, martedì 4 agosto 2020, su Canale 5. Beautiful va in ferie, l'appuntamento con Una Vita è spostato alle 13.45; alle 14.50 va in onda la Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Serie si chiude alle 15.45 con le vicende di Puente Viejo.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 5 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 5 agosto 2020 - grazie a Carmen, Ramon e Milagros iniziano a creare un rapporto e il Palacios finalmente si riconcilia con la domestica. Cesareo rimprovera Servante perché abusa dell'aiuto di Marcelina e il portiere, pronto a difendersi, si fa tornare la voce. Emilio scopre di dover lasciare Acacias all’improvviso. Cinta nel frattempo, insiste per seguire i genitori in Argentina, insospettendo Bellita, decisa a scoprire cosa nasconde. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 5 agosto 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – mercoledì 5 agosto 2020 - Aylin approfitta di una manicure da Melahat per scoprire qualcosa di compromettente sul passato di Sanem, spera infatti di metterla in cattiva luce con Can. Intanto i due ragazzi, ignari che la nemica stia tramando alle loro spalle, si concedono piccoli momenti di tenerezza. Sanem è impegnata sul set della pubblicità come regista, ma anche come attrice. Tutto sembra filare liscio, fino a quando scopre che a girare con lei ci saranno un gruppo di bellissime modelle. Il timore del confronto la spingerà farle fuori, dopo averle rese bruttissime infatti - abusando di trucco e parrucco - le sostituirà con Deren, Ayhan e Aylin. Qui la trama completa di Daydreamer

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 5 agosto 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - mercoledì 5 agosto 2020 - Soledad, aiutata da Pepa, è decisa a portare a termine il suo piano pronta anche a rischiare la vita pur di fuggire da Donna Francisca e ritrovare il suo amore Juan. Angustias, in pensiero dopo l’incontro di Tristan con il medico, conduce Martín al Salto dell’Angelo, un pericoloso burrone in una zona fuori mano. Ottime notizie per la famiglia di Don Raimundo: si occuperanno loro di rifocillare gli uomini della guardia del principe. Qui la trama completa de Il Segreto

