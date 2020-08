Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 4 agosto 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 4 agosto 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, martedì 4 agosto 2020, su Canale 5. Beautiful va in ferie, l'appuntamento con Una Vita è spostato alle 13.45; alle 14.50 va in onda la Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Serie si chiude alle 15.45 con le vicende di Puente Viejo.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 4 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 4 agosto 2020 - i coniugi Bryce organizzano un rinfresco per convincere i vicini a investire nella Banca Americana. Ramon e Felipe nutrono sei dubbi sull'affare. Carmen aiuta Ramon a farsi perdonare da sua figlia e a conquistare l'affetto e la fiducia della ragazzina. Agustina, gravemente malata, viene accudita da Ursula, ma la Dicenta nasconde cattive intenzioni... Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 4 agosto 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – martedì 4 agosto 2020 - Deren informa Sanem che ha guadagnato la possibilità di farà uno stage all’interno dell’agenzia come copywriter, Ceycey però non la prende bene. Aysun, triste per la partenza di Muzaffer chiamato a fare il militare, in un momento di debolezza rivela a Melahat e Mevkibe di essersi messa in società con Cakal Ishan, lo "sciacallo"! Nonostante i problemi di budget, si comincia a montare il set per girare lo spot scritto da Sanem. Mekvibe e Nihat vogliono scoprire come abbia fatto Sanem a procurarsi i soldi per pagare il loro debito e un atroce dubbio comincia a farsi strada nelle loro menti! Qui la trama completa di Daydreamer

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 4 agosto 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - martedì 4 agosto 2020 -Pepa fa una scottante rivelazione a Tristan, ma il giovane non crede alle sue parole e pretende delle prove. Nel frattempo Sebastian cerca di aiutare Raimundo con il progetto della Locanda, ignaro del piano di sabotaggio di Francisca. Soledad vuole lasciare la villa a tutti i costi e raggiungere il suo Juan, ma ha bisogno dell'aiuto di una amica... Qui la trama completa de Il Segreto

