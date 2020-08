Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 3 agosto 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 3 agosto 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, lunedì 3 agosto 2020, su Canale 5. Beautiful va in ferie, l'appuntamento con Una Vita è spostato alle 13.45; alle 14.50 va in onda la Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Serie si chiude alle 15.45 con le vicende di Puente Viejo.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 3 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - Lunedì 3 agosto 2020 - Genoveva e Alfredo manipolano in modo subdolo Rosina e Liberto per spingerli ad investire nella Banca Americana. Ramon, dopo un regalo sbagliato fatto a Milagros, cerca di recuperare, purtroppo senza fortuna. Finisce infatti per provocare una reazione allergica alla povera bambina. Quando Carmen scopre dell’arrivo di Milagros, si infuria con il compagno che l'ha tenuta all'oscuro. Ursula intanto, non permette a Felipe di vedere Augustina e non rivela alla domestica della visita. La storia tra Cinta ed Emilio è già giunta al capolinea e i due ragazzi sembrano davvero provati. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 3 all'8 agosto 2020

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 3 agosto 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – Lunedì 3 agosto 2020 - Sanem e Can cominciano a comportarsi come due veri fidanzati. Emre è molto preoccupato per la situazione e corre a informare Aylin di quanto ha appena visto a casa sua. Al Yuksel medita un nuovo piano contro gli innamorati mentre Sanem, ignara di tutto, è finalmente felice di godersi il suo amore e condivide la sua gioia con Osman e Ayhan. Intanto Mevkibe ha preparato tutto per il catering da portare sul set. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 3 al 7 agosto 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 3 agosto 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - Lunedì 3 agosto 2020 - la famiglia Castañeda è costretta a lasciare Puente Viejo nonostante le terribili condizioni di Juan, ma prima di partire Ramiro e Alfonso decidono di dare una lezione a Mauricio, colpevole di aver ridotto in fin di vita il povero ragazzo. La città vive con trepidante attesa l’arrivo del principe Alfonso XIII, ma verrà ben presto delusa. Soledad continua a confidarsi con Mercedes e ad essere ingannata da lei, la cugina le sta infatti raccontando solo bugie. Nel frattempo, Sebastián salda il debito di Raimundo nei confronti del malvagio Pardo e fa delle importanti promesse a suo padre. Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 3 al 7 agosto 2020