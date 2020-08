Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 21 agosto 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succederà negli Episodi del 21 agosto 2020.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, venerdì 21 agosto 2020, su Canale 5. Beautiful è ancora in ferie, l'appuntamento con Una Vita è spostato alle 13.45; alle 14.50 va in onda la Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Serie si chiude alle 15.45 con le vicende di Puente Viejo.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 21 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita del 21 agosto 2020, in onda alle 13.45 su Canale 5, Alfredo e Genoveva temono che Ramon abbia scoperto la truffa della Banca Americana e si mettono a indagare. Il Palacios, in attesa di prove contro i coniugi Bryce, finge di non essere al corrente di nulla. Felicia, furiosa, accusa Bellita di averla colpita intenzionalmente e le guardie arrestano la cantante. Una volta fuori di prigione, Bellita giura vendetta. Rosina non limita le spese e sperpera il suo denaro in spese folli e fa infuriare Liberto. Qui la trama completa di Una Vita.

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 21 agosto 2020

Nella puntata di Daydreamer del 21 agosto 2020, in onda alle 14.50 su Canale5, la Fikri Harika rischia la bancarotta ma soprattutto un'accusa di corruzione. Sanem ha detto addio a Can ma non può permettere che l'azienda fallisca. Preoccupata, decide di accettare l'accordo con Fabbri. L'imprenditore francese acquisisce così il 20% delle quote dell'agenzia ma il suo rapporto con la Aydin scatena la gelosia di Can. Intanto Sanem scopre che Aylin ed Emre hanno firmato degli accordi per diventare soci mentre Muzaffer rapisce l'autista di Fabbri, convinto che sia il malavitoso che minaccia la sua amata amica. Qui la trama completa di Daydreamer.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 21 agosto 2020

Nella puntata de Il Segreto del 21 agosto 2020, in onda su Canale 5 alle 15.45, il piccolo di Angustias ha dei seri problemi di salute e Pepa è costretta a correre a cercare una balia per il piccolo. Sebastian ed Emilia cercano di scoprire la verità sul rapporto tra Francisca e Raimundo. Intanto Mariana vorrebbe rivelare a Soledad la verità su Juan. Tristan intanto è talmente preso da suo figlio da trascurare completamente Pepa. Qui la trama completa de Il Segreto.

