Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 20 agosto 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succederà negli Episodi del 20 agosto 2020.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, giovedì 20 agosto 2020, su Canale 5. Beautiful è ancora in ferie, l'appuntamento con Una Vita è spostato alle 13.45; alle 14.50 va in onda la Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Serie si chiude alle 15.45 con le vicende di Puente Viejo.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 20 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita del 20 agosto 2020, in onda alle 13.45 su Canale 5, Susana ha sventato il piano di seduzione di Genoveva e corre da Rosina per metterla in guardia. La sarta ha paura che l'Hidalgo, con il suo comportamento, perda suo marito. Intanto Emilio decide di svelare a Cinta il motivo per cui ha chiuso la loro storia d'amore mentre Ramon rivela a Felipe di essere convinto di essere stato vittima di un agguato teso per ucciderlo. Bellita invece approfitta del trambusto per lanciare un uovo in testa a Felicia. Qui la trama completa di Una Vita.

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 20 agosto 2020

Nella puntata di Daydreamer del 20 agosto 2020, in onda alle 14.50 su Canale5, Sanem è disperata per la fine della sua relazione con Can. La ragazza tenta il tutto e per tutto per recuperare almeno in parte il suo rapporto con il bel Divit e decide di scrivergli una lettera per spiegargli tutto. Il messaggio la impegna tutta la notte, tanto che non rientra a casa sino alle prime luci del mattino. Nihat, Mevkibe, Osman, Ayhan e persino Leyla – preoccupati – ne denunciano la scomparsa. Intanto la Fikri Harika è sempre più nei guai ma un improvviso ritorno potrebbe risollevare la situazione. Qui la trama completa di Daydreamer.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 20 agosto 2020

Nella puntata de Il Segreto del 20 agosto 2020, in onda su Canale 5 alle 15.45, Soledad è costretta a sposare il Marchese e i promessi sposi firmano l'accordo che prevede la cessione al nobile di metà dell'eredità spettante alla ragazza. Intanto Angustias, dopo un lungo e difficile travaglio, ha dato alla luce un bambino. La salute del piccolo è gravemente compromessa. Qui la trama completa de Il Segreto.

