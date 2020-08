Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 19 agosto 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succederà negli episodi del 19 agosto 2020.

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, mercoledì 19 agosto 2020, su Canale 5. Beautiful è ancora in ferie, l'appuntamento con Una Vita è spostato alle 13.45; alle 14.50 va in onda la Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Serie si chiude alle 15.45 con le vicende di Puente Viejo.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 19 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita del 19 agosto 2020, in onda alle 13.45 su Canale 5, Cinta è tornata a esibirsi per aiutare la famiglia sull'orlo della bancarotta e al suo fianco c'è lo squattrinato e affascinante musicista Rafael. La famiglia Dominguez festeggia il successo dei due giovani mentre Emilio è geloso della complicità tra la ragazza e il suo nuovo “compagno” e non riesce a nascondere il suo fastidio. Intanto Genoveva continua ad approfittare della crisi tra Rosina e Liberto ma Susana sventa il piano di seduzione della Salmeron. Antoñito invece, scoperto che Ramon è in ospedale, decide di raggiungerlo ma quando sta per partire il Palacios senior torna nel quartiere con cattive notizie. Qui la trama completa di Una Vita.

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 19 agosto 2020

Nella puntata di Daydreamer del 19 agosto 2020, in onda alle 14.50 su Canale5, nel quartiere degli Aydin circola la voce che Sanem sia stata presa di mira dalla mafia e Muzzaffer promette di proteggere la ragazza. Intanto Can incontra Murat, un suo vecchio compagno di scuola e direttore generale della YRT Holding. Il manager informa il Divit che qualcuno nella sua azienda ha tentato di corrompere il direttore amministrativo della sua società e si rifiuta di firmare qualsiasi contratto. Can, furioso, capisce che dietro a tutto questo c'è lo zampino di Emre. Qui la trama completa di Daydreamer.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 19 agosto 2020

Nella puntata de Il Segreto del 19 agosto 2020, in onda su Canale 5 alle 15.45, Angustias deve mettere da parte il suo piano contro Pepa e lasciarsi andare alle mani dell'esperta levatrice. La ragazza entra in travaglio e il parto si presenta sin da subito molto difficile. La donna darà alla luce un bambino ma le condizioni del piccolo, al momento della nascita, saranno critiche. Donna Francisca intanto prepara i documenti per il matrimonio di Soledad e il marchese. Qui la trama completa de Il Segreto.

