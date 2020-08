Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 18 agosto 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succederà negli episodi del 18 agosto 2020.

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, martedì 18 agosto 2020, su Canale 5. Beautiful è ancora in ferie, l'appuntamento con Una Vita è spostato alle 13.45; alle 14.50 va in onda la Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Serie si chiude alle 15.45 con le vicende di Puente Viejo.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 18 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita del 18 agosto 2020, in onda alle 13.45 su Canale 5, le ricerche di Ramon sono finalmente finite. Carmen, dopo lunghi giorni di disperazione, riesce a trovare il suo amato. Il Palacios è stato ricoverato in ospedale, in gravi condizioni e i medici hanno dovuto operarlo due volte per salvargli la vita. L'ex domestica è in pena per il suo compagno e cerca di capire chi abbia potuto fargli questo. Intanto Felipe assume una nuova domestica, Marcia, una misteriosa donna di colore che parla solo portoghese. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 17 al 22 agosto 2020

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 18 agosto 2020

Nella puntata di Daydreamer del 18 agosto 2020, in onda alle 14.50 su Canale5, Can è sconvolto dalla verità su Sanem. La ragazza gli confessa di avergli detto delle bugie ma di non avergli mai voluto fare del male. Il Divit è fuori di sé dalla rabbia e non accetta spiegazioni. Intanto Emre paga la bustarella al direttore commerciale della Yeret Holding e mette così definitivamente nei guai la Fikri Harika. Qui la trama completa di Daydreamer.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 17 al 21 agosto 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 18 agosto 2020

Nella puntata de Il Segreto del 18 agosto 2020, in onda su Canale 5 alle 15.45, Angustias ha da tempo deciso di sbarazzarsi di Pepa, che ha una relazione con suo marito Tristan. A dare una mano alla folle moglie del Castro ci sarà Felisa. Le due donne faranno ricadere sulla levatrice l'incidente accaduto nella cappella. Intanto Juan chiede a Mariana notizie su Soledad. Qui la trama completa de Il Segreto.

​Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 17 al 21 agosto 2020