Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 17 agosto 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succederà negli episodi del 17 agosto 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, lunedì 17 agosto 2020, su Canale 5. Beautiful è ancora in ferie, l'appuntamento con Una Vita è spostato alle 13.45; alle 14.50 va in onda la Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Serie si chiude alle 15.45 con le vicende di Puente Viejo.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 17 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita del 17 agosto 2020, in onda alle 14.00 su Canale 5, gli abitanti di Acacias, furiosi per il fallimento del Banco Americano, organizzano una protesta per strada con cartelli e slogan; Alfredo cerca di rassicurarli dicendo che sta contrattando con la banca centrale per salvare i loro risparmi, ma mente. La tensione è altissima, le famiglie si dividono, Liberto e Rosina sono in guerra tra di loro e Genoveva ne approfitta per avvicinarsi al Seler. Carmen intanto, alla ricerca di Ramon, scopre dove il Palacios era diretto quando ha lasciato Acacias e decide raggiungerlo. Ursula si assume l’incarico di trovare una nuova domestica per Felipe, ma una valida candidata si presenta alla porta dell'avvocato che decide di assumerla. Qui la trama completa di Una Vita.

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 17 agosto 2020

Nella puntata di Daydreamer del 17 agosto 2020, in onda alle 14.45 su Canale5, Mekvibe è stata portata in ospedale dove deve sottoporsi ad un intervento per recuperare l’anello che Nihat, per farle una sorpresa, ha nascosto in una kofte che lei ha mangiato. Ayhan, vuole scuotere Ceycey e spingerlo a fidanzarsi con lei, per questo finge di stare insieme a Muzaffer. Tutto lo staff dell'Agenzia si riunisce al Luna Park per selezionare la campagna pubblicitaria di un cliente. Sanem, ignara che Can la stia ascoltando, litiga con Emre rinfacciandogli il coinvolgimento passato nel piano contro Can. Qui la trama completa di Daydreamer.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 17 agosto 2020

Nella puntata de IIl Segretodel 17 agosto 2020, in onda su Canale 5 alle 15.45, Hipólito intende lasciare il suo lavoro da becchino perché le visioni dei cadaveri lo perseguitano. Pedro e Dolores lo appoggiano, ma poi il ragazzo ci ripensa quando riceve un’allettante proposta dal suo datore di lavoro. Felisa porta avanti il suo piano per uccidere Pepa. Alfonso e Ramiro seminano il panico in paese alimentando le storie sul “succhiasangue”, ma lo stanno facendo solo per tenere le persone alla larga dal luogo in cui è nascosto Juan... Francisca è contenta della decisione di Soledad di sposare il marchese non immagina che l'uomo in realtà mediti vendetta contro di lei. Qui la trama completa de Il Segreto.

