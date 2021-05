Una Vita: Chi è Begoña Isbert, Margarita, la rivale di Bellita nella soap

Anticipazioni TV

Nella soap Una vita, Margarita, acerrima rivale di Bellita, è interpretata dall'attrice Begoña Isbert. Ma di chi si tratta? Quale carriera ha avuto?

In Una vita l'attrice Begoña Isbert interpreta Margarita Carrión, rivale dell'eroina Bellita del Campo, portata sullo schermo invece da María Gracia: ma chi è Begoña Isbert? Perché ha deciso di fare l'attrice e qual è stata la sua carriera, ormai piuttosto lunga? Scopriamolo insieme.

Una vita, chi è Begoña Isbert alias Margarita Carrión

Quarantenne spagnola originaria di Albacete (comunità di Castiglia-La Mancia), Begoña Isbert, come lei stessa ha raccontato, non ha voluto sempre fare l'attrice, anzi. "Ho dedicato i miei primi vent'anni di vita a diventare ballerina. Fare l'attrice non mi convinceva, finché una notte non ho sognato il mio bisnonno José 'Pepe' Isbert che mi diceva che come artista dovevo tenere lo spirito aperto a qualsiasi manifestazione artistica". Al pubblico italiano non suonerà di certo familiare, ma José Isbert è stato uno dei più grandi caratteristi spagnoli, mentre sua figlia María (zia di Begoña) detiene il record per l'attrice spagnola con più film all'attivo: "Devo farne almeno la metà!"

Con la recitazione che scorre nelle vene di famiglia, Begoña ha frequentato la Escuela de Teatro Réplika a Madrid, e a 15 anni recitava già nella versione spagnola del musical Hairspray. Attualmente è attrice del Gruppo Televisa, insegna al Colegio Internacional de México ed è nella Compañía De Teatro México. Esatto, Messico, perché Begoña a un certo punto della carriera ha deciso di lanciarsi nel mondo dello spettacolo messicano, spronata da un'amica del posto: nell'arco di cinque anni è riuscita a partecipare a nove musical, sette telenovelas, due opere teatrali, oltre a dirigerne due e a occuparsi della regia di altri tre musical. Non si può dire che la nostra Margarita rimanga con le mani in mano. Il provino per Una vita è arrivato quando si trovava già in Messico, richiamandola al volo in patria per un impegno continuativo nel corso del 2019.





Una vita: Margarita Carrión, l'artista frustata interpretata da Begoña Isbert

Ecco come l'attrice Begoña Isbert descrive la sua Margarita, spina nel fianco dell'eroina Bellita: "Interpreto un'artista frustrata la cui carriera ha preso una brutta piega, perché ha avuto un incidente proprio quando ha avuto la possibilità di trionfare, e da lì la sua vita ha subito un tracollo: proprio grazie al suo infortunio Bellita ha trionfato. Appaio nella serie per reclamare questo successo, anche se nel corso della serie si capisce che non tutto è andato così. È un personaggio misterioso, che mette a disagio Bellita e la fa sentire colpevole."

Del suo impegno col personaggio di Margarita, Begoña dice: "Creo che il segreto di Una vita sia che mantiene aperte molte storie diverse, e i personaggi sono molto vicini al pubblico. Per me ha significato un salto quantitativo notevole, rispetto a quello che avevo fatto in passato nel settore dell'audiovisivo." Ma va bene così, perché come Begoña Isbert sintetizza: "Credo di essere fortunata, perché il mio sogno non è tenere un Goya o un Oscar sul caminetto, ma continuare a vivere di quello che mi piace: la professione d'attrice. Non avere queste aspettative mi fa vivere senza ansia e mi fa godere di ogni lavoro, sia in un teatro con trenta persone o in uno che ne ospita 5.000".





Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.