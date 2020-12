Una Vita, Beautiful e Il Segreto: le Programmazioni durante il periodo Natalizio

Anticipazioni TV

Stop a Una Vita durante le vacanze di Natale. Continuano, invece, le programmazioni di Beautiful e Il Segreto su Canale5.

Con l’avvento del periodo natalizio cambiano le programmazioni per alcune delle Soap più amate di Canale5. A differenza degli anni passati, saranno le Soap spagnole a pagare il prezzo delle festività con sospensioni e variazioni di orario sulle reti Mediaset. Scopriamo nel dettaglio tutta la programmazione delle nostre serie preferite.

Una Vita, Beautiful, Il Segreto: cambio di Programmazione a Natale

Si respira aria natalizia, sebbene questo sarà certamente un Natale fuori dal comune. Chiusi in casa e privati del tradizionale cenone, gli spettatori potranno contare sulla programmazione di Canale5, per rifugiarsi nel mondo delle Soap più amate di Mediaset. Come ogni anno, la rete ha preso delle decisioni sul day-time di Beautiful, Una Vita e Il Segreto e sembra proprio che questa volta toccherà alle Soap spagnole sacrificarsi.

I Forrester non vanno in vacanza e ci aspettano al consueto orario delle 13.45 su Canale5 con le nuove Puntate di Beautiful. Eccezione fatta per il 24, il 25 e il 31 dicembre e il primo gennaio, Brooke, Ridge, Hope e la numerosa progenie continueranno a tenerci compagnia con intrighi, amori e sordidi tradimenti. Stessa sorte toccherà a Il Segreto, che ormai ha quasi ultimato il suo ciclo. Gli abitanti di Puente Viejo, infatti, stanno per accompagnare i telespettatori più fedeli verso l’attesissimo finale, che di certo non mancherà di stupire ed emozionare. La Soap spagnola continuerà ad essere trasmessa per tutto il periodo natalizio, salvo i giorni di Festa, alle 16.40 su Canale5.

Passiamo alle noti dolenti. Un Vita si prende una lunghissima pausa che, quasi certamente, durerà durante tutto il periodo delle festività invernali. I volti di Acacias 38 non appariranno per diversi giorni sul piccolo schermo, alimentando così la curiosità degli spettatori ma anche la delusione de fan che speravano di poter contare sulla Soap spagnola.