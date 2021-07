Una Vita Anticipazioni Spagnole: Uno storico personaggio esce di scena. Ecco chi dirà Addio alla Soap...

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dalla Spagna rivelano che uno dei volti storici della soap opera sta per congedarsi definitivamente da Acacias 38...

Nelle puntate italiane di Una Vita abbiamo già assistito alla celebrazione del matrimonio tra Felipe e Genoveva: Marcia, infatti, non è riuscita a raggiungerli in tempo per impedire all'amato di commettere il fatale errore! La Dark Lady può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che la Salmeron, preoccupata che la smascheri con l'avvocato, ucciderà la Sampaio. Per l'Alvarez-Hermoso è l'ennesimo ed atroce dolore... tanto che, ben presto, deciderà di lasciare il quartiere che, per due volte, gli ha impietosamente strappato le donne amate.

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva uccide Marcia!

Mentre noi vediamo Felipe convolare a nozze con Genoveva, i telespettatori spagnoli l'hanno già visto lasciare Acacias 38... con un'altra donna. La vita dell'avvocato è stata ricca di eventi tanto lieti quanto drammatici; di certo, però, il quartiere ha tolto all'Alvarez-Hermoso quanto aveva di più caro: l'amore, prima rappresentato da Celia e poi da Marcia. La prima, la moglie, dopo aver perso il loro bambino, impazzì, e, in un momento di poca lucidità, cadde involontariamente dalla finestra; la seconda, invece, sta per essere uccisa dalla Dark Lady. Così, l'avvocato si sentirà un uomo distrutto, il quale ha perduto tutto: è sposato con una donna che non ama, e che si sporcata le mani con il sangue di quella che invece amava eccome.

Felipe lascia Acacias insieme a Dori, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Venuto a conoscenza di tutte le azioni spregevoli commesse dalla Salmeron, Felipe è pronto a liberarsi di lei. Proprio quando sente di dover rinunciare a coronare il suo sogno d'amore, l'avvocato fa la conoscenza di Dori, un'ex infermiera che tornerà a fargli battere un cuore troppo ammaccato, e pertanto disperato. I due s'innamoreranno a tal punto che Felipe vorrà sposarsi per la terza volta. Inoltre, entrambi cominceranno a meditare sulla partenza: hanno il diritto di lasciarsi il doloroso passato alle spalle, e finalmente ricominciare, insieme, felici ed altrove. Dopo aver detto addio agli storici amici del quartiere, tra cui Ramon, l'avvocato e l'amata si metteranno in viaggio per iniziare la loro nuova vita lontano da Calle Acacias, precisamente a Ginevra, in Svizzera.

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Arriva Gabriela, la figlia segreta di Genoveva!

Per un personaggio che se ne va, ce n'è uno che arriva: dopo la partenza degli innamorati, farà il suo ingresso in scena Gabriela, la figlia segreta di Genoveva. La giovane confesserà di essere giunta nel quartiere per ricucire i rapporti con la madre, la quale, per quanto sconcertata, proverà a fare del suo meglio per rimediare all'assenza genitoriale a cui l'ha costretta per anni ed anni. In realtà, verrà fuori che le intenzioni di Gabriela sono ben diverse rispetto a quelle che lei stessa aveva millantato: il suo obiettivo è mettere le mani sul patrimonio materno! Per perseguirlo, la ragazza escogiterà un diabolico piano...

