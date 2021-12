Una Vita Anticipazioni Spagnole: Uno scabroso segreto rischia di distruggere Anabel!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dalla Spagna rivelano che la giovane Bacigalupe potrebbe veder per sempre compromessa la sua love story con l'Olmedo a causa di una confessione che qualcuno fa a quest'ultimo!

Nelle puntate italiane di Una Vita Anabel è felice di poter costruire una famiglia con Felicia e con Camino. Inoltre, la giovane è al settimo cielo anche per un altro motivo: le attenzione che le riserva Miguel. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che la Bacigalupe è finita - insieme al padre - nel mirino dei fratelli Quesada. Natalia prima finge di essere sua amica, e poi la pugnala alle spalle!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Anabel contro Sabina per Miguel!

Mentre noi vediamo Anabel e Miguel cominciare ad accorciare le distanze, i telespettatori spagnoli li hanno già visti in seria difficoltà. Per amarsi, i due hanno in primis dovuto fronteggiare la nonna di quest'ultimo. Sabina non accetta che loro si frequentino, non vedendo di buon occhio la giovane. La Bacigalupe, però, è stata chiara con la proprietaria del Nuevo Siglo XX: non ha alcuna intenzione di rinunciare all'Olmedo soltanto perché è lei ad ordinarlo! Dopotutto, Anabel, d'indole ribelle, non accetta che qualcuno le dica che cosa può oppure non può fare.

I Bacigalupe nel mirino dei Quesada, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Come se non bastasse, ben presto arriverà anche Natalia a mettere i bastoni tra le ruote agli innamorati. Quest'ultima è giunta a Calle Acacias insieme al fratello... tramando vendetta! I Quesada sono arrivati in Spagna dal Messico un solo scopo: farla pagare al compaesano, Marcos, per quello che ha fatto alla loro famiglia, ed in particolar modo al loro padre, Salustiano. Mentre Aurelio si occupa del Bacigalupe, Natalia si occupa prorprio della sorellastra di Camino.

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Natalia pugnala alle spalle Anabel!

La nuova arrivata non è aggressiva come il consanguineo, anzi: tenta sin da subito d'instaurare un rapporto d'amicizia con la Bacigalupe. Fidandosi della Quesada, la ragazza le confida di aver intrapreso una relazione amorosa con Miguel, il quale le ha persino chiesto di sposarla. Inoltre, però, le confida che in passato ha già ricevuto una proposta nuziale. Tuttavia, quando Anabel scopre che Aurelio è nel quartiere, si rende conto che la donna le ha sempre mentito! E, approfittando di essere sola con lui, Natalia rivela all'Olmedo il segreto della figliastra di Felicia! L'avvocato le chiede di non dargli informazioni che dovrebbe essere la Bacigalupe a dargli, anche se, ormai, gli è stata messa la "pulce nell'orecchio". Come reagirà la fanciulla quando verrà a sapere di essere stata impietosamente pugnalata alle spalle?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 29 novembre al 4 dicembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.