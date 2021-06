Una Vita Anticipazioni Spagnole: Santiago accoltellato. Riuscirà a sopravvivere?

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dalla Spagna rivelano che, dopo l'omicidio di Ursula, altro sangue sta per essere sparso ad Acacias 38...

Nelle puntate italiane di Una Vita stiamo assistendo all'ingiusta incarcerazione di Marcia per l'assassinio di Ursula. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che ben presto ad Acacias 38 potrebbe verificarsi un altro omicidio, quello di Santiago-Israel!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Israel vuole che Felipe sia l'avvocato di Marcia

Mentre noi vediamo la Sampaio in manette per aver tolto la vita alla Dicenta, i telespettatori spagnoli hanno già assistito alla sua scarcerazione. Dopo l'assassinio di Ursula, di cui Genoveva è la mandante e Santiago-Israel l'esecutore, i rapporti tra questi ultimi si complicano notevolmente. Infatti, per il delitto è stata accusata Marcia. Dalle lettere dall'aldilà che la vittima fa recapitare gli abitanti di Acacias 38, la vedeva di Samuel evince che, incredibilmente, sia stata proprio lei a far ricadere le accuse sulla povera domestica brasiliana. Tuttavia, l'omicida è convinto che, invece, sia stata Genoveva ad incastrare la Sampaio. Disposto a tutto pur di far uscire di prigione la (finta) moglie, Israel accetta che Felipe sia il suo avvocato. In effetti, grazie alle proprie straordinarie capacità, ma anche grazie all'amore che prova per lei, l'Alvarez-Hermoso riesce a far tornare in libertà l'accusata, da innocente qual è.

Israel viene pugnalato, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

La Salmeron, intanto, trema: teme che l'assassino di Ursula possa raccontare tutta la verità al proprio promesso sposo, compromettendo definitivamente il loro futuro insieme. Determinata più che mai a restare al fianco di Felipe, la Dark Lady è pronta a sporcarsi nuovamente le mani. Così, Genoveva ordina al losco Javier Velasco di zittire una volta per tutte Israel. Infatti, di lì a breve quest'ultimo viene aggredito in mezzo alla strada: un bandito con il volto coperto lo assale con un pugnale. Nonostante il Becerra riesca a difendersi, alla fine viene colpito all'addome. Provvidenziale l'intervento di Cesareo: non appena il farabutto lo vede, si dà alla fuga. Israel non vuole andare in ospedale, né tanto meno in commissariato per denunciare l'accaduto: sa che dietro c'è la vedova Alday.

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Israel sfida Genoveva!

Consapevole della volontà di Genoveva di eliminarlo, il Becerra non ha comunque intenzione di lasciarsi intimorire, anzi: prende a provocarla. Persino al cospetto dell'Alvarez-Hermoso, l'uomo fa delle allusioni che mettono in allarme la donna. Nel frattempo, Marcia non sospetta niente di quanto sta succedendo tra i due, ed insiste con l'idea del viaggio: vuole allontanarsi il prima possibile ed il più possibile dal quartiere. Così come la domestica brasiliana, l'avvocato non sospetta niente di quanto sta succedendo tra Israel e la Salmeron... e neanche non sospetta che il figlio che quest'ultima porta in grembo, in verità, non sia il proprio! Genoveva , ovviamente, non permetterà che lo scopra...

