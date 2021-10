Una Vita Anticipazioni Spagnole: Nozze a sorpresa per due protagonisti della soap!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dalla Spagna rivelano che Felicia e Marcos si sposano... ma noi non vedremo il loro matrimonio! Ecco perché...

Nelle puntate italiane di Una Vita la Pasamar senior ed il Bacigalupe sono sempre più vicini. Le anticipazioni spagnole su di loro ci rivelano che che lei prima rifiuta la proposta di matrimonio di lui poi, però, i due partono insieme e, una volta lontani dal quartiere, diventano marito e moglie!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Felicia è distrutta dal dolore

Mentre noi vediamo Felicia, Camino ed Ildefonso in crisi perché tutto il quartiere ormai sa dell'impotenza di quest'ultimo, i telespettatori spagnoli hanno già visto l'ex militare togliersi la vita. Il Cortes, umiliato e diseredato dal nonno, sarà ben presto costretto ad annullare il matrimonio con Camino, non essendo mai stato consumato e non potendo essere consumato. Incapace di sostenere il peso di tutto ciò, si suicida. La morte del genero ed i contrasti tra lei e la figlia spingono la Pasamar senior, affranta, a decidere di dare una svolta alla sua vita.

Felicia vende il ristorante, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

La ristoratrice, in primis, pensa di mettere in vendita il suo locale, il Nuevo Siglo XX, anche e soprattutto dal momento che ci sono due acquirenti: Sabina e Roberto Olmedo. Come se non bastasse, Felicia comincerà persino a prendere in considerazione l'idea di lasciare per sempre Calle Acacias, e tornare a Santander, il suo paese natale. Prima, però, la donna deve dare una risposta a Marcos, il quale le ha chiesto di sposarlo...

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Felicia e Marcos si sposano in segreto!

La Pasamar non riuscirà a dire di sì all'uomo che ama: nella sua vita non c'è più spazio per l'amore. Pertanto, i due smettono di parlarsi, ed iniziano ad evitarsi. Tuttavia, le loro figlie, Camino ed Anabel, riusciranno a convincerli addirittura a fare un viaggio insieme. Lontani dal quartiere, la madre di Emilio ed il Bacigalupe convolano a nozze! Non appena apprenderà la lieta notizia per telefono, Anabel correrà ad informare Camino del fatto che, ormai, sono "sorellastre". Intanto, però, ad Acacias è tornata Maite... e Soledad, la domestica del neo-sposo, sembra essere sempre più interessata a quest'ultimo: guai seri in vista!

