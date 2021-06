Una Vita Anticipazioni Spagnole: Marcia viene uccisa. Ecco chi è il suo assassino…

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dalla Spagna rivelano che la povera domestica brasiliana viene assassinata da...

Nelle puntate italiane di Una Vita abbiamo già assistito alla scarcerazione di Marcia; ora, la sfortunata ragazza sembra poter tirare un sospiro di sollievo. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che, a breve, la Sampaio andrà incontro ad una morte violenta!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Marcia scopre la verità su Santiago-Israel e Genoveva

Mentre noi vediamo Marcia uscire dal carcere, i telespettatori spagnoli l'hanno già vista uscire di scena. Dopo aver scoperto tutta la verità sul finto marito, Santiago-Israel, il quale è sempre stato in combutta con Genoveva, la domestica brasiliana si sente finalmente libera. A farle la rivelazione è stato Andrade, il terribile trafficante di donne che aveva reso anche lei una schiava; prima di morire, il malvivente voleva, per così dire, ripulirsi la coscienza. La Sampaio, allora, prende l'impostore che si è finto il suo consorte di petto. Nonostante avesse già scoperto che il Becerra le aveva mentito sin dal primo giorno circa la sua identità, alla fine, la ragazza aveva comunque deciso di dargli fiducia, accettando di partire con lui per Cuba. Adesso, invece, per lei è cambiato tutto. L'uomo, che nel frattempo ha cominciato ad amare realmente Marcia, non può fare altro che lasciarla andare, non riuscendo a giustificarsi in alcun modo. Santiago-Israel le suggerisce persino di combattere per il suo vero amore, ovvero Felipe. Così, la domestica brasiliana si mette a correre: deve raggiungere l'amato prima che convoli a nozze con la Salmeron!

Marcia prova a smascherare Genoveva, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

La Sampaio e l'Alvarez-Hermoso non hanno mai smesso di amarsi, sapendo, però, di non potersi abbandonare al sentimento: lei era costretta da un vincolo matrimoniale, e lui dalla gravidanza della Dark Lady. Ora, però, gli innamorati hanno un'occasione per tornare insieme. Infatti, la domestica è venuta a sapere che il Becerra e la Salmeron hanno sempre tramato per separarli. Tuttavia, Marcia non arriva in tempo: l'avvocato ha già messo l'anello al dito della vedova Alday! D'altra parte, la domestica non ha alcuna intenzione di lasciar correre: l'uomo che ama deve sapere la verità sulla donna che ha preso in moglie. Quando i due s'incontrano per parlare, su richiesta di lei, Genoveva non li perde mai di vista, e di conseguenza la Sampaio non riesce a fare la sua confessione a Felipe.

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Marcia viene pugnalata a morte

La ragazza, allora, chiede all'avvocato di vedersi nuovamente, ma stavolta, lo specifica, dovranno essere da soli. Peccato che l'ormai signora Alvarez-Hermoso lo è venuta a sapere e, così, gioca d'anticipo: è lei a presentarsi all'incontro al posto del coniuge. Le due sono da sole, in una parco deserto, faccia a faccia. In un primo momento, la Salmeron prova a scusarsi, dicendosi amaramente pentita di aver commesso tante malefatte, di cui Marcia, spesso, ha pagato le conseguenze. La Dark Lady arriva persino ad offrire dei soldi alla rivale in amore, sperando che un gruzzolo di monete possa essere sufficiente per tapparle la bocca. La Sampaio, però, coraggiosamente le dice di non essere in vendita, rifiutando il denaro promesso. A questo punto, Genoveva si avvicina alla domestica, quasi come a volerla abbracciare, ed invece la pugnala allo stomaco, ferendola a morte. Marcia muore, su una panchina, portandosi nella tomba il segreto sull'assassina, ed il sogno di una vita felice con l'Alvarez-Hermoso.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 21 al 27 giugno 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.