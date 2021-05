Una Vita Anticipazioni Spagnole: Maite e Camino nei guai, Liberto le ha viste baciarsi!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dalla Spagna rivelano che le due innamorate vengono sorprese dal marito di Rosina mentre amoreggiano!

Nelle puntate italiane di Una Vita stiamo assistendo alla storia d'amore tra Camino e Maite. Le anticipazioni spagnole ci mostrano che le due, nonostante gli sforzi che stanno facendo per tenere nascosto quel sentimento che, come minimo, farebbe gridare l'intero quartiere allo scandalo, vengono sorprese da Liberto proprio mentre si stanno baciando...

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Ildefonso arriva ad Acacias 38 e conquista Camino

Mentre noi vediamo la relazione clandestina tra Maite e Camino procedere nascostamente e più o meno indisturbatamente, i telespettatori spagnoli, invece, le vedono alle prese con le prime difficoltà. La pittrice, avendo più anni e quindi più esperienza della Pasamar, è consapevole del fatto che la loro relazione, nella società e nel tempo in cui vivono, non può avere un futuro. La Zaldua, inoltre, ha il timore che il loro legame non farà altro che mettere nei guai la giovane amata, la quale, di certo, ha da perdere tutto, a partire dagli affetti famigliari. Dopo aver maturato tali pensieri, la donna prende (seppur non a cuor leggero) una decisione: lascerà il quartiere, e, di conseguenza, Camino. Quest'ultima, però, non ha alcuna intenzione di vederla partire senza muovere un dito: la convince a restare, dicendole che accetterà la corte degli uomini che s'interesseranno a lei, così da accontentare la madre, Felicia, e depistarla. La ragazza sarà di parola. Rosina le presenterà Ildefonso Cortes, ex militare, nonché nipote del marchese De Los Pontones. La ragazza non disdegnerà la sua compagnia, tanto che, frequentemente, accetterà d'incontrarlo.

Maite è gelosa di Camino, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Maite, però, non è forte come credeva. Vedere la giovane amata insieme al nuovo arrivato non le è indifferente. La donna, ovviamente, è gelosa, nonostante non abbia nulla da temere: la Pasamar continua ad essere innamorata di lei e di lei soltanto. Tuttavia, la Zaldua non riesce a fare a meno di notare la crescente sintonia tra i due, e, dunque, non riesce a fare a meno d'indispettirsi. In principio, la pittrice tace: non ha alcuna intenzione di manifestare a Camino il fastidio che le provoca la sua amicizia con Ildefonso... alla fine, invece, gliene parlerà, perché verrà messa con le spalle al muro dalla ragazza, la quale intuirà che qualcosa che non va.

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Liberto vede Camino e Maite baciarsi!

La figlia di Felicia rassicura la sua insegnante ed amante, e lo fa regalandole un filo rosso, quello che simboleggia il fato: loro sono destinate ad amarsi. Le due, allora, iniziano a scambiarsi delle effusioni. Proprio un momento di felicità come questo, però, potrebbe paradossalmente divenire la causa della fine della loro felicità. Infatti, mentre Camino e Maite si stanno baciando, arriva Liberto, il quale, ovviamente, resta sorpreso nel vedere che, più che allieva e maestra, sembrano una coppia di fidanzate. Come se non bastasse, il marito di Rosina si renderà conto che la Zaldua ha dipinto un quadro in cui è ritratta una donna nuda... una donna che somiglia incredibilmente alla Pasamar!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 17 al 22 maggio 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.