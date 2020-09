Una Vita Anticipazioni Spagnole: Lolita afflitta da un male incurabile

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Una Vita provenienti dalla Spagna, rivelano della grave malattia che affliggerà la povera Lolita. Antonito scoprirà infatti che la moglie soffre di un male incurabile!

Una notizia sconvolgente giunge dalla Spagna, uno dei personaggi più amati della Soap, rischia la vita a causa di una grave malattia. Stiamo parlando della povera Lolita. I telespettatori spagnoli sono in apprensione per le sorti della Signora Palacios costretta in un letto d'ospedale da un male incurabile. Attorno a lei si è stretta tutta la famiglia, pronta a supportarla e a donarle tutto l'amore possibile. Eppure pare questo non basti a darle speranze...

Due nuovi pericolosi personaggi nelle Trame di Una Vita: Natalia e Aurelio Quaseda

A rendere più amara e insopportabile la tragica vicenda, è quanto accaduto prima del ricovero di Lolita in ospedale. Per comprendere meglio tutto è necessario introdurre due nuovi personaggi. Antonito, ormai impegnato in politica si troverà infatti a collaborare con una giovane, Natalia, figlia di un certo Aurelio Quaseda. Vi anticipiamo che padre e figlia, di recente giunti ad Acacias, sembrano non avere buone intenzioni...

Antonito tradisce Lolita, nelle puntate spagnole di Una Vita

Nei giorni precedenti al crollo di Lolita, Antonito ha iniziato una tresca amorosa con la seducente collega. Purtroppo il tradimento verrà svelato da alcune fotografie fatte giungere da Aurelio alla moglie del Palacios. Lolita, su tutte le furie, deciderà di affrontare Antonito, ma durante il difficile faccia a faccia verrà colta da un malore che la costringerà al ricovero. Sarà giunti in ospedale che Antonito scoprirà che la poverina è gravemente malata.

Una Vita Shock: Lolita è gravemente malata!

Antonito è caduto in una trappola. Natalia l'ha sedotto perché spinta da suo padre Aurelio, intenzionato a distruggere carriera e vita del Politico. Il ritrovamento delle foto spedite a Lolita ne sono la prova e Antonito reclama vedetta. Purtroppo la scoperta dell'incurabile malattia di Lolita, sposterà l'attenzione del Palacios che, piuttosto che continuare ad indagare sulle responsabilità del nuovo nemico, preferirà dedicarsi alla moglie in fin di vita. Ma Lolita starà davvero morendo o si tratta solo di una messinscena dei due scaltri sabotatori? Del resto non sarebbe la prima volta che nelle trame della Soap, dei medici vengano corrotti e delle diagnosi falsate...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.