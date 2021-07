Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva tradisce Felipe. Chi è il nuovo amante?

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dalla Spagna rivelano che la Dark Lady sarà nuovamente infedele all'avvocato...

Nelle puntate italiane di Una Vita abbiamo già assistito alla celebrazione del matrimonio tra Felipe e Genoveva: Marcia, infatti, non è riuscita a raggiungerli in tempo per impedire all'amato di commettere il fatale errore! La Dark Lady è soddisfatta. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che non soltanto la Salmeron ucciderà la Sampaio, ma tradirà persino il marito che ha a lungo desiderato!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva uccide Marcia!

Mentre noi vediamo Genoveva tirare un sospiro di sollievo dopo essere finalmente diventata la signora Alvarez-Hermoso, i telespettatori spagnoli l'hanno già vista essere infedele al marito che ha voluto sposare ad ogni costo! Dopo che ha scoperto la verità sulla Dark Lady, da sempre in combutta con Santiago-Israel per separare lei e Felipe, Marcia ha provato ad impedire che quest'ultimo convolasse a nozze con la Salmeron, ma ha fallito. Così, la domestica brasiliana ha tentato più volte di fare la scottante rivelazione all'amato, senza però riuscirci. Ad uno di questi appuntamenti, al posto dell'avvocato, la Sampaio vede presentarsi la rivale in amore. Le due sono da sole, nei Giardini del Principe, faccia a faccia. In un primo momento, la vedova Alday prova a scusarsi, dicendosi amaramente pentita di aver commesso tante malefatte, di cui la ragazza, spesso, ha pagato le conseguenze. Genoveva arriva persino ad offrirle dei soldi, sperando che un gruzzolo di monete possa essere sufficiente per tapparle la bocca. Marcia, però, in uno slancio di coraggio le dice di non essere in vendita, rifiutando il denaro promesso. A questo punto, la Dark Lady si avvicina alla domestica, quasi come a volerla abbracciare, ed invece la pugnala allo stomaco, ferendola a morte. La Sampaio muore, su una panchina, portandosi nella tomba il segreto sull'assassina, ed il sogno di una vita felice con l'Alvarez-Hermoso.

Gli Alvarez-Hermoso assumono un'ambigua cameriera, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

La Salmeron, stavolta, verrà scoperta ed inchiodata? No, perché a finire dietro le sbarre sarà Cesareo: la guardia era l'unica persona accanto al corpo quando esso è stato rinvenuto dalle autorità, e questa è la sua colpa. Il commissario Mendez, però, dopo aver appurato l'innocenza di Cesareo, lo scagionerà, e continuerà ad indagare. Tuttavia, il Becerra, già partito per Cuba, non è tra i sospettati, così come nessun altro degli abitanti di Acacias 38. Chi pagherà allora per il brutale delitto? Intanto, i novelli sposi partono per la luna di miele. Rincasati, la vedova di Samuel fa in modo che Agustina venga licenziata, e al suo posto assume Laura, una strana fanciulla che, casualmente, ha bussato alla loro porta in cerca di lavoro proprio quando l'anziana inserviente è stata mandata via. Laura, come è facile intuire, non è mossa da buone intenzioni, e nasconde un terribile segreto...

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva tradisce Felipe!

La giovane, dopo aver trovato l'arma con cui è stata uccisa Marcia in casa Alvarez-Hermoso, avvisa il commissario. Non potendo discolparsi in alcun modo, Genoveva è costretta ad affrontare un processo. Chiaramente, l'astuta Dark Lady riesce a manipolare per tempo i testimoni; anzitutto, minaccia Laura: ha scoperto qual è il terribile segreto che nasconde, e, quindi, se non vuole che lei lo riveli a chicchessia, dovrà ritrattare e testimoniare in suo favore. La fanciulla, allora, non può fare a meno di assecondarla. Quando la Salmeron viene dichiarata innocente, Felipe, convinto invece del contrario, va su tutte le furie. Mentre quest'ultimo comincia ad investigare, cercando di trovare il modo per incastrare la moglie, quest'ultima festeggia la vittoria in aula con un altro avvocato, Javier Velasco, abbandonandosi tra le sue braccia...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 28 giugno al 4 luglio 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.