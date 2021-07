Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva in carcere. Non sarà Felipe a difenderla!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dalla Spagna rivelano che la Dark Lady finirà ben presto dietro le sbarre... ed il marito non prenderà le sue parti!

Nelle puntate italiane di Una Vita abbiamo già assistito all'omicidio di Marcia, delitto che, al momento, è rimasto impunito. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che, a breve, sarà proprio la sua assassina, a finire in manette!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva incastra Cesareo

Mentre noi vediamo Genoveva esultare per aver messo fuori gioco la rivale in amore, i telespettatori spagnoli l'hanno già vista finire dietro le sbarre per aver perpetrato tale delitto. In un primo momento, il commissario Mendez sospettava che fosse stato Santiago-Israel ad aver commesso l'omicidio di Marcia, ma, in un secondo momento, il poliziotto ha capito che non poteva essere lui l'assassino. Così, la Dark Lady, con le mani insanguinate, ha fatto sì che stavolta i sospetti ricadessero su Cesareo, ossia colui il quale ha trovato il corpo esanime della domestica. In effetti, la guardia verrà arrestata.

Genoveva viene arrestata, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Tuttavia, la nuova signora Alvarez-Hermoso non si era resa conto che, nel frattempo, qualcuno le stesse tramando alle spalle, facendo il doppiogioco: Laura, la sua nuova domestica. Quest'ultima racconterà a Felipe e a Mendez che, qualche giorno prima che la Sampaio venisse uccisa, lei stessa aveva visto la sua signora ed il Becerra discutere animatamente; in più, sottolineerà che è convinta che l'arma del delitto, appartenente a Santiago-Israel, in realtà fosse entrata e rimasta in possesso di Genoveva. Mentre nel quartiere si celebrano le doppie nozze, quelle fauste tra Emilio e Cinta e quelle infauste tra Ildefonso e Camino, il commissario va ad arrestare la vedova Alday.

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva assume Javier Velasco

Consapevole che anche il consorte sia d'accordo sul suo arresto, la Salmeron capisce che non può affidargli la sua difesa; così, si rivolge ad un azzeccagarbugli, Javier Velasco. Appresa la notizia, l'Alvarez-Hermoso perde le staffe: il punto cruciale dell'obiettivo che si era prefissato era proprio diventare l'avvocato della moglie, per inchiodarla e fare finalmente giustizia per l'amata. Faccia a faccia con Velasco, Felipe non ha più il minimo dubbio: è stata Genoveva a strappare la vita a Marcia. Intanto, da dentro una cella, la donna inizia ad indagare sulla persona che l'ha denunciata, l'Alonso, perché ha intenzione di scoprire i suoi segreti per poterla ricattare...

