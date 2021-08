Una Vita Anticipazioni Spagnole: Felipe tenta di strozzare Genoveva e lei si vendica su Tano

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole di Una Vita, per le puntate presto in onda su Canale5. Nelle Trame si scopre che tra Genoveva e Felipe sarà guerra aperta e senza esclusione di colpi.

Le Anticipazioni di Una Vita si tingono di rosso. Nelle prossime puntate della soap in onda su Canale5, vedremo che il rapporto tra Genoveva e Felipe sì farà sempre più teso. Complice il rilascio della Salmeron - grazie a Velasco - l’Alvarez-Hermoso comincerà una guerra contro la sua consorte, pronto a vendicarsi di lei per la morte di Marcia. E in un momento di grande pathos, l’avvocato perderà talmente la testa da mettere le mani al collo di sua moglie, pronto a strozzarla. Per sua fortuna, tornerà presto a ragionare ma Genoveva andrà ancora più su tutte le furie, tanto da minacciarlo di fare del male a Tano. Ma andiamo con ordine

Una Vita Anticipazioni: Genoveva rilasciata, comincia la guerra con Felipe

Nelle scorse puntate abbiamo assistito all’arresto di Genoveva. La Salmeron sembrava spacciata ma la sua scelta di avere Velasco come suo avvocato, l’ha alla fine portata a salvarsi dalla galera… almeno per ora. Genoveva ha fatto di tutto per uscire di prigione e ora che è di nuovo libera, spera di poter riconquistare Felipe, ormai certo che sia stata lei a uccidere Marcia. Ma nonostante i suoi sforzi e l’alleanza con Laura - che ha convinto a darle una mano - l’Alvarez-Hermoso non ha alcuna intenzione di cedere di nuovo al suo fascino. Tra i due è cominciata una guerra senza esclusione di colpi. Marito e moglie hanno iniziato ad avere dei faccia a faccia violenti e Genoveva - già debilitata - si è sentita male e ora rischia di perdere il bambino.

Anticipazioni Una Vita: Felipe strangola Genoveva

Le Anticipazioni Spagnole di Una Vita ci rivelano che Genoveva avrà un aborto e che questo darà il colpo di grazia alla relazione tra la Salmeron e l’Alvarez-Hermoso. Ormai senza più alcun legame a unirli, marito e moglie si dichiareranno guerra aperta. Genoveva prometterà di vendicarsi del consorte, colpevole di aver ucciso suo figlio mentre Felipe farà di tutto per farla incastrare - stavolta per sempre - per l’omicidio di Marcia. Ma la donna, furba come una volpe, non permetterà che nessuno le metta le manette. Anzi riuscirà persino a sfuggire da ogni accusa! E sarà a questo punto che durante una litigata furiosa, l’avvocato perderà completamente la testa e finirà per metterle le mani al collo, strozzandola. Per sua fortuna, le cose non andranno così male e ripreso consapevolezza delle sue azioni, l’uomo la lascerà andare.

Felipe vuole lasciare Acacias, Genoveva non ci sta in Una Vita Anticipazioni Spagnole

Lo strangolamento scongiurato, metterà Genoveva sull’attenti. La Salmeron deciderà di farla pagare al marito, screditandolo davanti a tutti e convincendo Laura a denunciarlo per stupro. Le Anticipazioni Spagnole di Una Vita ci rivelano che Felipe si troverà quindi in una situazione infuocata. Su consiglio di Liberto - disilluso che il suo amico possa annientare Genoveva - l’Alvarez-Hermoso deciderà di andarsene da Acacias. Una decisione che non piacerà per nulla a sua moglie, che non intenderà lasciarlo andare impunemente. L’avvocato informerà tutti di voler raggiungere suo figlio Tano in Inghilterra e di voler stare con lui fino a data da destinarsi. Sarà allora che la Salmeron giocherà la sua ultima carta per impedire la partenza. E per farlo minaccerà Felipe di fare del male a Tano se lui dirà addio ad Acacias. Ma farà davvero quello che ha detto? Quello che sappiamo è che l’avvocato raggiungerà davvero il suo “bambino” ma quanto durerà la sua assenza? Sarà priva di problemi? Sicuramente no!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.