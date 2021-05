Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dalla Spagna rivelano che le due innamorate, Maite e Camino, vengono scoperte anche dalla madre di quest'ultima!

Nelle puntate italiane di Una Vita stiamo assistendo alla storia d'amore tra la giovane Pasamar e la pittrice che, per il momento, procede, ma sempre nascostamente. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che le due verranno sorprese da Liberto proprio mentre si stanno baciando. Il marito di Rosina inizialmente terrà il segreto per sé, ma quando verrà interrogato da Felicia, non riuscirà a non ammettere che i sospetti di quest'ultima siano fondati: Camino e Maite si amano!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Felice inizia a sospettare qualcosa...

Mentre noi vediamo la relazione clandestina tra Maite e Camino procedere nascostamente e più o meno indisturbatamente, i telespettatori spagnoli, invece, hanno già visto le due innamorate finire nei guai. Quando la Zaldua e Liberto aprono la galleria d'arte, in cui sono esposti i dipinti della pittrice, l'attenzione di Felicia viene catturata da un quadro nello specifico, quello in cui è ritratta una ragazza di spalle, senza veli. Alla Pasamar, ovviamente, non sfugge l'incredibile somiglianza tra il soggetto dell'opera e la propria figlia. La ristoratrice, dunque, inizia a sospettare qualcosa... Confusa ed inspiegabilmente irritata, abbandona l'evento, cercando di scacciare certi pensieri dalla testa. Tuttavia, nei giorni successivi, Felicia nota anche un altro particolare: Maite porta al polso un nastro rosso, che, infatti, qualche settimana prima aveva ricevuto in regalo proprio da Camino. Le cose si faranno ancor più complicate quando quest'ultima, evidentemente, ce la metterà proprio tutta per farsi scaricare da Ildefonso. Il giovane in questione s'invaghisce della ragazza, e lei, consapevole di ciò, decide in un primo momento di accettare la sua corte, ma soltanto per acquietare e depistare la madre: il cuore le batte esclusivamente per la Zaldua!

Camino spinge Ildefonso a lasciarla, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Il nipote del Marchese de Los Pontones, ad un certo punto, decide di sfidare a duello Antoñito, perché quest'ultimo ha delle idee che lo vedono contrapposto alla patria ed all'esercito. Camino prova a far ragionare il ragazzo, mentre Felicia le consiglia di non immischiarsi nelle faccende degli uomini; ancora una volta, inoltre, la donna dà la colpa alla pittrice: è lei a spingere la figlia ad assumere questi atteggiamenti da ribelle. Le due, chiaramente, finiscono con il litigare. Alla fine, in ogni caso, Ildefonso non affronterà il Palacios, perché il nonno gli ordinerà di concentrarsi sul matrimonio piuttosto che sulle questioni d'onore. Ma il ragazzo non chiederà alla giovane Pasamar di sposarlo, anzi, la lascerà, dopo che lei gli dirà di considerarlo un assassino pronto a far fuori un futuro padre di famiglia.

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Felicia scopre che Camino e Maite sono una coppia!

Così, convinta che la figlia abbia parlato appositamente in questi termini per sbarazzarsi di Ildefonso, e non sapendo che cosa fare, Felicia si rivolge a Liberto. Il marito di Rosina, all'inizio, è determinato a non aprire bocca, ma, pian piano, si decide a parlare: la donna è disperata, e vuole sapere se tra Camino e la Zaldua ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia basta su stima reciproca ed interessi comuni. Il Mendez, allora, confessa: le due si sono indubbiamente innamorate, nonostante sia proibito dalla Chiesa e dalla legge. Lui le ha viste scambiarsi un bacio appassionato con i propri occhi. La Pasamar è sconvolta, ma pronta a dichiarare guerra alla pittrice, la quale, secondo lei, ha plagiato la figlia. Che cosa farà, a questo punto, Felicia?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 24 al 29 maggio 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.