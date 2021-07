Una Vita Anticipazioni Spagnole: Due matrimoni ad Acacias, uno però è combinato! Ecco chi si sposa...

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dalla Spagna rivelano che nel quartiere si stanno per celebrare le nozze di due giovani coppie! Tuttavia, mentre una sarà felice, l'altra lo sarà decisamente meno...

Nelle puntate italiane di Una Vita abbiamo già assistito alla celebrazione del matrimonio tra Felipe e Genoveva. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che ben presto altre due giovani coppie convoleranno a nozze: quella formata da Cinta ed Emilio, e quella formata da Camino ed Ildefonso. La sposa della prima sarà radiosa, quella della seconda l'esatto contrario...

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Doppi fiori d'arancio a Calle Acacias!

Mentre noi vediamo Felipe e Genoveva appena rientrati dalla luna di miele, i telespettatori spagnoli hanno già assistito ad altri due matrimoni. Cinta, follemente innamorata di Emilio, è impaziente di diventare sua moglie. Camino, invece, si è messa l'anima in pace: impossibilitata a diventare la moglie della persona che ama, ossia Maite, sa che non ha altra scelta se non convolare a nozze con Ildefonso. A proporre ai due fratelli Pasamar di sposarsi lo stesso giorno è proprio la madre, Felicia, la quale non vede l'ora che la figlia, grazie alla vita coniugale, si lasci alle spalle una volta per tutte

la relazione proibita che stava rischiando di farla finire dietro le sbarre

Cinta sposa Emilio e Camino sposa Ildefonso, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

. Così, all'organizzazione dell'evento non penseranno, come entrambi avrebbero voluto, bensì i, la nobile famiglia a cui appartiene. Lanon ne è contenta, tuttavia, alla fine, accetta. Intanto,propone al nuovo cognato,, di fargli da testimone.

La giovane Dominguez ed il giovane Pasamar sono raggianti, e, dopo essersi detti "sì", si scambiano un tenero bacio. I due sono pronti a viversi la loro favola in Argentina! Ad assistere allo scambio delle promesse c'è persino Arantxa, la quale è tornata ad Acacias appositamente per commuoversi nel vedere la ragazza che ha cresciuto con indosso l'abito bianco. La stessa gioia, ovviamente, non la prova Camino. La figlia della ristoratrice si presenta in chiesa con qualche minuto di ritardo, ed il futuro sposo è palesemente preoccupato... d'altra parte, sa che non lei non prova niente per lui. Alla fine, però, Camino arriva all'altare, e, dopo essersi presa una manciata di secondi prima di rispondere al parroco, anche lei dice: "Sì, lo voglio". Per l'amante della pittrice, inevitabilmente, sta per iniziare una fase della sua vita in cui si ritroverà spesso e volentieri a versare non poche lacrime...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 12 al 18 luglio 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.