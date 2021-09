Una Vita Anticipazioni Spagnole: Camino confida il suo segreto ad Anabel!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dalla Spagna rivelano che, nonostante quanto accaduto con Ildefonso, la giovane Pasamar decide di fidarsi ancora una volta della sua nuova amica...

Nelle puntate italiane di Una Vita abbiamo già assistito alla celebrazione e allo sviluppo delle nozze infauste tra Camino ed Ildefonso. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che ben presto il loro matrimonio finirà... e in tragedia!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Anabel umilia pubblicamente Ildefonso

Mentre noi vediamo che il matrimonio di Camino ed Ildefonso non procede nel migliore dei modi, i telespettatori spagnoli hanno già visto la situazione precipitare... e nel peggiore dei modi. Nel corso di una festa, Anabel, brilla, rivela a tutti i vicini presenti il segreto dell'ex militare, ossia della sua impotenza. Infatti, nonostante il Cortes sia sopravvissuto ad un incidente avvenuto mentre era in guerra, non ne è uscito illeso... ed è per questo motivo che non ha mai potuto fare l'amore con la moglie. La Pasamar, dopo averlo appreso dal diretto interessato, lo ha confessato alla figlia di Marcos, ormai sua confidente, perché aveva bisogno di sfogarsi; tuttavia, non avrebbe potuto immaginare che Anabel l'avrebbe poi pugnalata alle spalle, umiliando pubblicamente Ildefonso!

Ildefonso viene ripudiato dal nonno, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Ovviamente, da quel momento in avanti non si parlerà d'altro nel quartiere. Il nome del nobile è irrimediabilmente sulla bocca di tutti a Calle Acacias, tanto che, alla fine, la voce arriva fino alle orecchie del nonno, il Marchese De Los Pontones, il quale non esita a ripudiare il nipote, e ad invitarlo a fare "la cosa giusta", cioè ad annullare alla Sacra Rota il suo matrimonio, dato che, di fatto, non è mai stato consumato. Così, il Cortes raggiunge la consorte per spronarla a lottare per Maite, la persona che davvero ama. Dopodiché, il giovane farà perdere le sue tracce per svariati giorni, e verrà visto da Cesareo aggirarsi nei pressi di un lago in uno stato confusionale...

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Ildefonso si toglie la vita

Trascorsa qualche ora da quell'ultimo avvistamento, la guardia civile trova il corpo senza vita di Ildefonso nel lago: tutto fa pensare ad un suicidio. Camino è inconsolabile. La ragazza è convinta che il marito non si sarebbe tolto la vita, se soltanto lei fosse riuscita ad amarlo. Il senso di colpa è tanto forte da spingerla a pensare di rifiutare l'eredità del Cortes, che il Marchese vuole offrirle. Felicia, però, la pensa diversamente: la figlia deve reagire, e soprattutto deve accettare quel denaro che, a suo avviso, in quanto vedova, le spetta di diritto.

Camino si confida ancora con Anabel, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Intanto, la ristoratrice ha anche altro a cui pensare, ovvero alle sue possibili nozze con Marcos. Così, la Pasamar junior si sente in dovere di mettere in guardia quella che potrebbe diventare la sorellastra, chiedendole di non fidarsi di Felicia, dipingendola come una donna priva di scrupoli, in grado di pensare esclusivamente a se stessa e ai suoi interessi. Per di più, benché Anabel l'abbia già tradita, come suddetto, la giovane vedova le confessa un altro segreto: il suo rapporto con la madre si è incrinato nel momento in cui ha dato avvio ad una relazione omosessuale, e quindi considerata "peccaminosa", con una pittrice, Maite Zaldua. La nuova arrivata non pensa neanche per un momento di giudicarla per essersi innamorata una persona dello stesso sesso, anzi, le offre tutto il suo sostegno... ma Camino avrà fatto bene a fidarsi ancora una volta di Anabel?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.