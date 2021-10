Una Vita Anticipazioni Spagnole: Anabel è in pericolo. Qualcuno la vuole “fare fuori”!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dalla Spagna rivelano che la vulcanica Bacigalupe farebbe meglio a dormire con un occhio aperto...

Nelle puntate italiane di Una Vita Anabel non sa in che modo farsi perdonare da Camino per aver umiliato pubblicamente Ildefonso. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che ben presto la figlia di Marcos s'innamorerà di un giovane di nome Miguel, il nipote dei nuovi arrivati a Calle Acacias. Tuttavia, la nonna del giovane avvocato, Sabina, non vedrà affatto di buon occhio la Bacigalupe...

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Una nuova e misteriosa coppia a Calle Acacias

Mentre noi vediamo Anabel alle prese con i sensi di colpa, per aver detto a tutti che Ildefonso, il marito della sua amica Camino, è impotente, i telespettatori spagnoli l'hanno già vista alle prese con un problema decisamente più personale. Tutto ha inizio nel momento in cui Felicia decide di vendere il Nuevo Siglo XX, e ad Acacias arrivano due potenziali acquirenti, Sabina e Roberto Olmedo...

Miguel mette gli occhi su Anabel, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Sabina e Roberto, di certo, nascondono qualcosa: non fanno che parlare di una banca, e di un tunnel che è necessario costruire il prima possibile. Insieme a loro, tra l'altro, c'è il nipote, Miguel, un giovane ed affascinante avvocato che si è laureato in Francia, e che si sentirà sin sa subito attratto dalla Bacigalupe, la quale dimostrerà di essere a sua volta interessata all'Olmedo!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Anabel e Miguel si baciano

I ragazzi non faranno altro che stuzzicarsi per giorni, fino a quando, rimasti soli, si scambieranno il loro primo bacio. Ovviamente, Anabel lo confida seduta stante alla Pasamar, aggiungendo al racconto una previsione futura: non cadrà nell'immediato tra le sue braccia, perché prima dovrà sentirsi corteggiata. Miguel, invece, lo confida al nonno, aggiungendo di essersi preso una bella cotta! Roberto, allora, gli consiglia di provare a conquistarla sorprendendola.

Sabina dichiara guerra ad Anabel, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

La nonna è di tutt'altro avviso: non vuole che il nipote abbia a che fare con una ragazza tanto sfacciata, ed è pronta a tutto pur d'impedirglielo! Sabina lo farà sapere persino direttamente alla Bacigalupe. Quest'ultima, tuttavia, non è disposta a lasciarsi intimorire, e le risponderà che ciò che desiderano fare lei e Miguel non è illegale in nessuna parte del mondo. La donna, allora, si prepara a combatterla!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.