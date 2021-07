Una Vita Anticipazioni Puntata Serale del 31 luglio 2021, Felipe accusa Genoveva: "Assassina!"

Anticipazioni TV

Scopriamo che cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata serale del 31 luglio 2021. Nelle Trame dei due episodi della soap opera in onda eccezionalmente su Rete 4, l'avvocato è sempre più convinto che sia stata la moglie ad uccidere Marcia!

Ecco che cosa svelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata serale di sabato 31 luglio 2021. Nelle Trame dei due episodi in onda su Rete 4 alle 21.20, il commissario Mendez, mentre indaga sull'omicidio che ha scosso Calle Acacias, inizia a sospettare anche di Genoveva... e lo stesso dubbio lo ha Felipe. Lolita, intanto, preferisce aspettare ancora prima di far battezzare il figlioletto...

Una Vita Anticipazioni: Mendez sospetta di Genoveva...

Il commissario Mendez sta ancora cercando di capire chi sia l'assassino della povera Marcia. Inizialmente, tutto faceva pensare che il killer fosse Santiago-Israel, dato che quest'ultimo, oltre a poter essere stato mosso dal movente passionale, è anche il proprietario dell'arma del delitto. Tuttavia, il poliziotto si è dovuto ricredere: il finto marito della vittima aveva già lasciato il quartiere prima che si consumasse l'atroce delitto. Così, Mendez comincia a prendere in considerazione altri indizi... e nella lista dei sospettati iscrive anche Genoveva!

Felipe accusa Genoveva, nella Puntata Serale di Una Vita del 31 luglio 2021

Felipe, il quale può continuare a tenersi aggiornato sul corso delle indagini grazie all'amicizia con il commissario, viene appunto messo al corrente da quest'ultimo della novità. Ovviamente, quando Mendez gli espone la propria teoria, secondo cui quella con le mani sporche del sangue della sua amata potrebbe essere sua moglie, l'avvocato non riesce a contenere le emozioni, e conseguentemente neanche le reazioni. Così, l'Alvarez-Hermoso decide di prendere di petto la Salmeron, e l'addita senza farsi nessuno scrupolo. Lui, ormai, ne è convinto: è stata lei ad assassinare la domestica brasiliana!

Una Vita Anticipazioni: Lolita non vuole battezzare Moncho

Le condizioni di salute di Moncho avevano messo in allarme tutta Acacias 38. Gli abitanti del quartiere, in primis, chiaramente, Lolita, Antonito, Ramon e Carmen, non hanno mai smesso di sperare in una miracolosa guarigione del bambino, nonostante la situazione fosse critica. I più hanno pregato per lui, la madre, invece, ha preferito optare per un'opzione decisamente insolita: gli ha fatto bere l'acqua di Cabrahigo, che, stando alle credenze popolari, ha salvato innumerevoli vite. Che sia stato merito dell'acqua o meno non è dato saperlo, ma, alla fine, il piccolo Palacios è guarito! Ora, quindi, il figlio di Lolita ed Antonito è pronto per essere battezzato... tuttavia, la donna si oppone: preferisce aspettare ancora un po'.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.