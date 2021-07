Una Vita Anticipazioni Puntata Serale del 24 luglio 2021: Agustina è in pericolo! La minacciano con un coltello

Anticipazioni TV

Scopriamo che cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata serale del 24 luglio 2021. Nelle Trame dei due episodi della soap opera in onda eccezionalmente su Rete 4, qualcuno punta una lama affilata contro l'anziana domestica!

Ecco che cosa svelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata serale di sabato 24 luglio 2021. Nelle Trame dei due episodi in onda su Rete 4 alle 21.20, una misteriosa fanciulla minaccia Agustina con un coltello. Camino e Maite, intanto, si dicono addio. Casilda, invece, organizza una colletta per comprare un angelo di marmo da mettere sulla lapide di Marcia...

Una Vita Anticipazioni: Qualcuno punta un coltello contro Agustina!

Da quando Agustina è stata mandata via da Genoveva non è più la stessa: chiunque ad Acacias 38 se ne è accorto. La Dark Lady, infatti, le ha provate tutte per far sì che Felipe la licenziasse, ottenendo però soltanto il trasferimento dell'anziana donna nella vecchia proprietà dell'avvocato. La Salmeron, allora, si è ritrovata senza domestica, ed è per questo che ha assunto Laura, una giovane cameriera che, casualmente, stava cercando un impiego proprio quando Agustina è stata licenziata. Quest'ultima, umiliata, preferisce trascorre le sue giornate lontana da tutto e tutti. Sola e depressa, l'anziana donna si trova in soffitta, quando una ragazza misteriosa fa irruzione e la minaccia con un coltello! Subito dopo, però, inaspettatamente, punta l'arma contro se stessa... che intenzioni avrà, e soprattutto chi è?

Camino è disperata, nella Puntata Serale di Una Vita del 24 luglio 2021

Maite, nel frattempo, è tornata a piede libero, e soltanto grazie all'intervento di Ildefonso. La pittrice, consapevole che non potrà dare all'amata il futuro che entrambe hanno sempre sognato, prende una decisione sofferta, ossia separarsi da Camino. Le due, infatti, sanno che la società non permetterà mai loro di viversi in pace la love story. La Zaldua, allora, fa i bagagli, dice addio alla figlia della ristoratrice e parte per Parigi, sperando che, allontanandosi dal quartiere, possa dimenticare, ma specialmente sperando di poter concedere in questo modo la possibilità alla Pasamar di voltare pagina. La giovane è disperata. Fortunatamente, Cesareo s'imbatte in lei, e l'accompagna a casa. Camino, però, non sta per niente bene: sembra aver di nuovo perso la parola...

Una Vita Anticipazioni: Un angelo di marmo per la lapide di Marcia

Anche Felipe è distrutto dal dolore: dopo aver perso Celia, ora si ritrova a dover rivivere lo stesso identico calvario per la morte di Marcia. L'avvocato non riesce a credere che, per la seconda volta nella vita, sia costretto ad affrontare un momento tanto drammatico. Come l'Alvarez-Hermoso, le domestiche della soffitta sono oltremodo affrante. Di certo, Casilda soffre più delle altre: lei e la defunta erano vere amiche. Così, alla cameriera di Rosina viene in mente di organizzare una colletta, i cui soldi serviranno per acquistare un angelo di marmo da mettere sulla lapide della Sampaio. Per raccogliere il denaro, le domestiche decidono di mettere in vendita i fazzoletti che la vittima di Genoveva ricamava...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 19 al 25 luglio 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.