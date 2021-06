Una Vita Anticipazioni, Puntata Serale del 19 giugno 2021 su Rete 4: Felipe sta per smascherare Genoveva!

Anticipazioni TV

Scopriamo che cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata serale del 19 giugno 2021. Nelle Trame dei due episodi della soap opera in onda eccezionalmente su Rete 4, l'avvocato è sul punto di scoprire la verità sulla Dark Lady che sta per sposare...

Ecco che cosa svelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata serale di sabato 19 giugno 2021. Nelle Trame dei due episodi in onda su Rete 4 alle 21.20, Ramon riesce a far riappacificare i vicini, tutti in guerra l'uno contro l'altro per le rivelazioni e le bugie di Ursula. Intanto, Cinta viene a sapere da Emilio che Julio è il fratellastro. Felipe, invece, sta per leggere la missiva che gli ha inviato Ursula per smascherare Genoveva, ma quest'ultima riesce ad impedirglielo. Nel frattempo, Felicia insulta e picchia la figlia dopo aver scoperto che lei e Maite sono una coppia.

Una Vita Anticipazioni: Ramon torna a far regnare la pace ad Acacias 38!

Al solito, Ursula ha gettato l'intero quartiere nel caos, ma, questa volta, ci è riuscita addirittura da sottoterra. La donna, infatti, dopo essere stata assassinata, ha fatto arrivare agli abitanti di Acacias 38 delle lettere scritte di suo pugno, contenenti scottanti rivelazioni e pericolose menzogne. Così, ad esempio, Agustina ha affrontato Genoveva, Jacinto ha tolto il saluto a Servante, e Bellita ha schiaffeggiato Felicia. Ramon, stanco di vedere tutti con il dente avvelenato, decide di prendere in mano la situazione: organizza una riunione a cui dovranno prendere parte i vicini che hanno ricevuto le inquietanti missive. Dopo averli convinti di essere stati manipolati dalla Dicenta, essi si riappacificano tra di loro. Finalmente, sembra essere tornato il sereno sul quartiere!

Cinta non vuole che Bellita incontri Julio, nella Puntata Serale di Una Vita del 19 giugno 2021

Intanto, i Dominguez stanno per affrontare un altro uragano, che, però, si sta per abbattere soltanto sulla loro famiglia. Ad Acacias è da poco arrivato Julio, un militare in congedo, il quale ha raccontato a tutti di essere giunto lì perché fan di Bellita e di José Miguel. In realtà, Emilio ha scoperto che il ragazzo altri non è che il figlio illegittimo del futuro suocero! Quest'ultimo, inizialmente, temendo che moglie e figlia possano risentirne, non lo accetta; poco a poco, però, il loro rapporto sembra cominciare a consolidarsi. Il figlio della ristoratrice, tuttavia, non riesce a tacere la verità alla fidanzata: quando Cinta viene a conoscenza dell'identità di Julio chiede d'incontralo, ma fa di tutto affinché la madre, invece, non lo incontri.

Una Vita Anticipazioni: Felipe strappa la lettera contenente la verità su Genoveva!

Anche Felipe, come gli altri, ha ricevuto una lettera dall'inferno. Genoveva, la quale grazie alla sua ha scoperto che è stata Ursula ad incastrare Marcia per l'omicidio in cui lei stessa ha perso la vita, è allarmata come non mai: sa che la defunta vuole fargliela pagare, rivelando all'amato le terribili verità sul suo conto. Così, consapevole che dopo aver letto quanto scritto dalla Dicenta l'avvocato non soltanto non la vorrà più sposare, ma la lascerà per sempre, la Salmeron cerca di convincerlo a stracciare la busta. D'altra parte, di certo, al suo interno ci sarà il tentativo messo nero su bianco della donna di manipolarlo, prova a persuaderlo lei. La vedova di Samuel riesce a spuntarla, per l'ennesima volta: l'Alvarez-Hermoso strappa la missiva e la getta via.

Felicia aggredisce Camino, nella Puntata Serale di Una Vita del 19 giugno 2021

Il dubbio che tra la figlia e la pittrice ci sia del tenero si fa sempre più forte, tanto che Felicia decide di far visita a Liberto. Il marito di Rosina, in principio, è determinato a non aprire bocca, ma, pian piano, si decide a parlare: la donna è disperata, e vuole sapere se tra Camino e Maite ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia basata su stima reciproca ed interessi comuni. Il Mendez, allora, confessa: le due si sono innamorate, nonostante sia proibito dalla Chiesa e dalla legge. Ne è certo perché proprio lui ha assistito ad un loro bacio appassionato. La Pasamar, allora, raggiunge la secondogenita come una furia, la offende, dandole della poco di buono, e poi le tira persino uno schiaffo!

