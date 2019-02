Una Vita Anticipazioni: le trame da lunedì 4 a domenica 10 febbraio 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate della soap Una Vita in onda da lunedì 4 a domenica 10 febbraio 2019 su Canale 5 alle 14.10

Lunedì 4 febbraio 2019: Rosina caccia tutti dalla festa

Rosina grazie a Susana capisce di essere entrata in menopausa e caccia tutti dalla festa, compreso il povero Liberto. Il manto sacro confezionato da Adela e Susana viene molto apprezzato dalla curia che commissiona alla sartoria altri lavori per Papa Leone XIII e acconsente a deviare il percorso della processione della Madonna facendola passare da Calle Acacias. Elvira si reca alla processione a braccetto con suo padre e ignora totalmente Simón.

Martedì 5 febbraio 2019: Samuel smaschera il ladro della tiara

Samuel si finge ricettatore per riavere la tiara e incontra il ladro, ma alla vista di una bambina rimane sbalordito. Il ragazzo decide di non denunciarla, anzi, viste le condizione di povertà della piccola le regala i suoi gemelli. L'Alday informa del fatto solo Blanca, Diego continua a sospettare che stia comprendo Olga. Elvira con un finta lettera di invito del vescovo di Salamanca, prova a far allontanare Susana e Adela da Acacias.

Martedì 5 febbraio 2019 ore 22.30 Rete 4: il piano di Elvira fallisce

Il piano di Elvira va a monte: non ha previsto la decisione di Simon accompagnare Adela e Susana nel viaggio a Salamanca. Servante parla con Casilda e le confessa di sentire la mancanza di Paciencia. La domestica lo consola, ma gli dice anche di lasciar stare Juana. Rosina vieta a Liberto di tornare a casa: si sente in colpa nei suoi confronti e gli dice che si merita una donna più giovane.

Mercoledì 6 febbraio 2019: Ursula informa Samuel e Diego della gravidanza di Blanca

Antoñito chiede la mano di Lolita di fronte a Ramon, Trini, Fabiana, Servante e Maria Luisa, l'unica a reagisce male. Leonor accompagna Blanca da un medico, che le conferma la gravidanza. La ragazza non sa come gestire la cosa, ma Ursula l' anticipa. In seguito ad alcuni malesseri di Blanca ha infatti ordinato a Carmen di tenerla d'occhio e scoperto il suo segreto. Ora è pronta a renderlo crudelmente pubblico convocando una riunione di famiglia in cui informa sia Samuel che Diego.

Giovedì 7 febbraio 2019: Diego decide di lasciare Acacias

Dopo che Blanca gli ha assicurato che il figlio in arrivo non è suo, ma di Samuel, Diego fa i bagagli e si prepara a lasciare Acacias. Servante decide di dire a Juana di non volerla più frequentare perché sposato, ma la donna risponde di non aver avuto mai alcun interesse per lui. Il portiere si finge spavaldo, ma poi confessa a Martín e Fabiana che soffre per l’assenza di Paciencia. Adela e Simón scoprono che è stata Elvira a mandare il falso invito del vescovo.

Venerdì 8 febbraio 2019: Olga si presenta al rinfresco organizzato da Blanca

Rosina dice a Liberto di voler porre fine al matrimonio, per lasciarlo libero di rifarsi una vita, e lui è devastato. La coppia si presenta comunque al rinfresco che Úrsula ha organizzato per annunciare la gravidanza di Blanca. Ursula organizza un party per comunicare agli amici del quartiere che Blanca è incinta, ma i festeggiamenti vengono interrotti dall'arrivo di Olga, la ragazza si congratula con la sorella e le regala una statuetta in legno che lei stesso ha intagliato.

Domenica 10 febbraio 2019: Ursula parla di Olga alle sue vicine

Blanca prega Olga di restare con lei ad Acacias, facendo infuriare Ursula . Diego dice addio a Blanca e lascia la città. Adela racconta a Simón del confronto con Elvira e gli dice di essere in ansia per Susana: Elvira potrebbe svelare che la sarta è sua madre. Arrabbiato, il maggiordomo dice ad Elvira di lasciarli in pace. Susana, emozionata per il colloquio con la curia, chiede una lettera di raccomandazione a Úrsula. Arturo non sa come consolare Elvira e ne parla con María Luisa. Ursula chiama a raccolta le vicine per metterle al corrente della triste vicenda di Olga. Diego parte per il Brasile per trovare il crisoberillo, una pietra rara con cui Samuel vuole adornare i gioielli disegnati da Blanca. Belarmino chiede ad Antoñito di andare da solo in comune con i bozzetti per il monumento ai caduti. Víctor è sempre più insofferente nei confronti del giovane Palacios.

