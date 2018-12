Una Vita Anticipazioni: le trame da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre 2018

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate della soap Una Vita in onda da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre 2018 su Canale 5 alle 14.10

Lunedì 3 dicembre 2018: Leonor decide di fare comunque il viaggio programmato con Pablo

Leonor parte per il viaggio programmato con Pablo. Ramon paga a Valverde parte dei debito accumulato da Antoñito, che intanto si sta già dedicando ad un nuovo affare: vende polizze. Martin riceve una lettera da un commilitone in difficoltà; si tratta di un grido di aiuto. Fabiana, grazie al denaro raccolto dalle signore del quartiere, riesce a mettere in piedi il chiosco.

Martedì 4 dicembre 2018: Ursula minaccia Carmen facendo il nome di Raul Andrade

Ursula, pressata da Carmen, ammette di aver cambiato le pastiglie di Jaime, ma obbliga la domestica a non rivelarlo a nessuno minacciandola di informare Raul Andrade del suo "nascondiglio". Adela, che continua a raccontare bugie riguardo alla relazione con Simon, legge il diario di Elvira e si immedesima così tanto da credere di essere lei la protagonista di quelle pagine. Ursula istiga Diego riportando alla luce la dolorosa morte della madre del ragazzo. L'Alday va su tutte le furie.

Mercoledì 5 dicembre 2018: La falsificazione dei registri del manicomio è stata pagata da Jaime

Blanca cerca di indagare sul passato della sua nuova famiglia, ma i due fratelli cercano chiaramente di tenerlo nascosto. Intanto, l’avvocato, ingaggiato da Samuel, scopre che a pagare il personale del manicomio che ha falsificato i registri delle visite, non è stata Ursula, bensì Jaime. Samuel pensa si tratti di una conferma della solidità del legame tra suo padre e la Dicenta.

Giovedì 6 dicembre 2018: Diego colpevole della morte di sua madre

Diego offende Samuel apostrofandolo come un inetto, ne scaturisce un violento confronto. Diego e Samuel litigano perché il maggiore non condivide la decisione del fratello di ricoverare il padre in una casa di cura. Durante una serata romantica, Lolita racconta ad Antoñito di avere un segreto, ma il giovane si mette a ridere offendendo la ragazza. Il tormentato passato della famiglia Alday viene alla luce: da bambino, Diego, ha ucciso la madre per errore, mentre giocava con il fucile del padre è partito un colpo. Arturo riceve un registrazione di Elvira.

Venerdì 7 dicembre 2018: Simon sospetta di alcuni comportamenti di Adela

Simon e Adela sono sempre più vicini, anche se il ragazzo guarda con sospetto ad alcuni comportamenti dell’ex religiosa. Prima di essere portato alla casa di cura, Jaime indica ai figli un disegno sul suo diario: si tratta della combinazione della cassaforte. Ursula obbliga Carmen, sotto ricatto, di comportarsi con il gioielliere secondo i suoi ordini…

