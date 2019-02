Una Vita Anticipazioni: le trame da lunedì 18 a domenica 24 febbraio 2019

Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni delle puntate della soap Una Vita in onda da Lunedì 18 a domenica 24 febbraio 2019 su Canale 5 alle 14.10

Lunedì 18 febbraio 2019: Victor prega Maria Luisa di seguirlo a Parigi

Quando Servante scopre che Jacinto è un campione di domino, organizza un torneo. Victor prepara una cena per la sua Maria Luisa e durante la romantica serata le chiede di andare con lui a Parigi. Quando lei gli confida di essere certa di non riuscire a convincere suo padre a lasciarla partire, il giovane le fa la proposta di matrimonio, ma la Palacios reagisce in malo modo. Una Vita Anticipazioni 18 febbraio 2019

Martedì 19 febbraio 2019: Ursula cerca di scoprire la verità su Olga

Úrsula incontra padre Octavio, il confessore di Tomás, per scoprire la verità su Olga. Blanca e Samuel rientrati ad Acacias, fingono davanti ad Olga che vada tutto bene, e la ragazza a sua volta finge di credere alle loro parole. Maria Luisa si infuria con il povero Victor, accusandolo di chiederla in sposa solo per convenienza senza valutare le sue esigenze. Una Vita Anticipazioni 19 febbraio 2019

Martedì 19 febbraio 2019 ore 22.30 Rete 4: Antonito viene arrestato

Antonito riceve un dono anonimo: due biglietti di sola andata per l’Italia. Poco dopo apre la valigetta di Belarmino e scopre che dentro ci sono solo fogli di carta. Liberto vuole partecipare al torneo di domino, ma Rosina si tiene alla larga. Blanca si confida con Leonor ammettendo di pensare continuamente a Diego; nel frattempo Samuel confessa a Liberto che le cose non funzionano con la Dicenta. Olga è arrabbiata con Blanca e le dice di averla ferita a causa della sua diffidenza; Blanca, allora, la prega di raccontarle la verità sul suo passato. Antoñito viene arrestato da Méndez davanti a tutti gli amici di Acacias, a seguito di una denuncia per truffa da parte del municipio. Elvira si spoglia davanti a Simón per cercare di sedurlo, ma lui la respinge di nuovo. Vedendola sconsolata e in lacrime, Arturo è pronto ad intervenire. Úrsula è certa che Olga abbia tentato di avvelenare Blanca con la torta, ma decide di andare comunque da padre Octavio con Samuel.

Mercoledì 20 febbraio 2019: Olga e Blanca sono scomparse

Olga rinfaccia alla sorella di averla ferita a causa della sua diffidenza e Blanca, allora, le chiede di dirle la verità sul suo passato. Quando Ursula e Samuel rincasano non trovano le due sorelle e scoprono da Carmen che sono uscite ormai da molte ore.

Giovedì 21 febbraio 2019: Olga porta Blanca nel Bosco delle Dame

Samuel e Ursula cercano ovunque Blanca, scomparsa insieme a Olga. il giovane Alday scopre che una carrozza ha portato le due donne nel Bosco delle Dame e così parte immediatamente per raggiungere Blanca. Nel frattempo, le due sorelle arrivano alla capanna di Tomas dove Olga le racconta del suo passato. Mendez non crede alle dichiarazioni di Antonito. La notizia del suo arresto, nel frattempo, fa il giro di tutto il quartiere.

Venerdì 22 febbraio 2019: Elvira usa Victor per far ingelosire Simon

Servante e Jacinto trionfano nel torneo di domino e decidono di investire la vincita in un torneo più grande. Le signore organizzano la Fiera del Santo Ausilio per raccogliere soldi e dare una mano ai ragazzini bisognosi dell’Hoyo. Don Arturo chiede di poter partecipare all'organizzazione, lasciando tutte stupite. Elvira consola Víctor, cercando di far ingelosire Simón.

Domenica 24 febbraio 2019: Olga racconta delle violenze subite da Tomas

Olga rivela a Blanca e Samuel del suo passato: la ragazza è stata violentata ripetutamente da Tomás rimanendo incinta. Il bambino però non è mai nato è infatti riuscita ad abortire grazie a delle erbe. Stanca degli abusi dell'anziano, Olga ha ucciso Tomás e a inscenato la propria morte per sfuggire alla giustizia. Elvira accusa Simón di essere geloso di Víctor, ma il maggiordomo rimprovera duramente la Valverde e le intima di stare lontano dalla sua famiglia e da Adela. Servante tenta di accaparrarsi la ricompensa offerta dalla polizia per la cattura di un malvivente fornendo informazioni inventate di sana pianta su dove trovarlo. Susana scopre che Arturo sta finanziando uno spettacolo di burattini per la fiera, ma nutre molti dubbi sulla buona fede dell’uomo. Ramón decide di farsi carico delle spese legali del figlio, del quale Felipe accetta di assumere la difesa convinto da Lolita.

Scopri tutte le news e le anticipazioni riguardanti Una Vita.