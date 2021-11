Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dall'8 al 12 novembre 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dall'8 al 12 novembre 2021

Puntata in onda Lunedì 8 novembre 2021

Antonito è fiducioso del risultato delle elezioni e si crogiola nelle attenzioni che riceve da tutti i vicini. Ramon gli consiglia di restare con i piedi per terra.

Puntata in onda Martedì 9 novembre 2021

Genoveva promette a Laura che, in cambio del suo aiuto per eliminare Velasco, proteggerà sua sorella Lorenza. I Dominguez sono intenzionati ad annullare i concerti di Bellita.

Puntata in onda Mercoledì 10 novembre 2021

Fabiana va a trovare Felipe in ospedale. Escono i risultati elettorali: Antonito è stato eletto deputato per il partito conservatore.

Puntata in onda Giovedì 11 novembre 2021

Bellita abusa del rimedio che le ha dato il dottore e, benché le renda la voce stridula, continua ad ignorare le sue istruzioni.

Puntata in onda Venerdì 12 novembre 2021

Felipe sta per essere dimesso e Genoveva, temendo che in casa possa recuperare la memoria, gli propone di trascorrere i primi giorni di convalescenza in una stazione termale.

