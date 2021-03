Una Vita Anticipazioni dall'8 al 12 marzo 2021: Ursula tenta di uccidere Genoveva!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dall'8 al 12 marzo 2021 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dall'8 al 12 marzo 2021

Puntata in onda Lunedì 8 marzo 2021

Con l'aiuto di Emilio e Cesareo, Santiago organizza una sorpresa a Marcia e le dedica un serenata. Felipe osserva la festa da lontano e va su tutte le furie e se la prende con Genoveva.

Puntata in onda Martedì 9 marzo 2021

Maite va a parlare con Felicia e la convince che per Camino le lezioni di pittura potrebbero essere una grande opportunità. José annuncia invece di aver ricevuto una proposta. Bellita manda dei viveri a Margarita in forma anonima tutte le settimane, ma questa volta la donna si presenta a casa sua restituendo il pacco ricevuto.

Puntata in onda Mercoledì 10 marzo 2021

Durante il rinfresco a casa di Genoveva, Felipe sta per annunciare il loro fidanzamento, ma proprio in quel momento li interrompe Ursula. Genoveva, spaventata e seccata, dal suo stato delirante, decide di cacciarla definitivamente da casa sua, ma la domestica reagisce in modo aggressivo, minacciandola con un coltello.

Puntata in onda Giovedì 11 marzo 2021

Ursula, fuori di sé, scambia Genoveva per una delle sue figlie, la minaccia armata di coltello e la fa accidentalmente cadere. Soccorsa da Felipe, che la attendeva inutilmente per ufficializzare la loro relazione, la donna dice di essersi fatta male da sola.

Puntata in onda Venerdì 12 marzo 2021

La disputa tra Marcelina e Lolita viene risolta da Jacinto. Santiago trova il modo di tirar su di morale Marcia. Molto emozionata, Camino va nell’atelier di pittura di Maite per iniziare le lezioni. Genoveva cerca di cacciare Ursula di casa, ma la Dicenta è intenzionata a costringerla a rispettare i patti.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.