Una Vita Anticipazioni dall'8 al 12 giugno 2020: Ariza usa Genoveva e Samuel per il suoi loschi traffici!

Anticipazioni delle Trame riguardanti le puntate della Soap Una Vita in onda la seconda settimana di giugno rivelano che Samuel e Genoveva, ormai sotto ricatto, saranno costretti ad assecondare Ariza.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita per le puntate in onda dall'8 al 12 giugno 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Trame di Una Vita per la settimana dall'8 al 12 giugno 2020

Puntata in onda Lunedì 8 giugno 2020

Samuel minacciato da Ariza si mette in contatto con il senatore Ojeda Tapia tramite un vecchio amico di Jaime, un giudice. Il malvivente ha imposto a lui e Genoveva di convincere il politico ad entrare in affari favorendo l'apertura di un’attività in Marocco specializzata nell'estrazione del ferro delle miniere. Nel frattempo, Lucia e Telmo si incontrano di nascosto.

Puntata in onda Martedì 9 giugno 2020

Cinta simula disappunto per la scuola di madame Olenka, mentre in realtà si sta preparando al suo debutto come artista. La ragazza sogna di diventare una grande cantante e ballerina come su madre, ma consapevole della disapprovazione dei suoi genitori sta progettando tutto in gran segreto.

Puntata in onda Mercoledì 10 giugno 2020

Samuel riesce finalmente ad incontrare il senatore Ojeda e a proporgli quanto imposto da Ariza. Rosina si unisce ad una protesta contro un’accademia di ballo che propone lezioni di tango.

Episodio in onda Giovedì 11 giugno 2020

José è costretto ad informare Bellita e ad Arantxa di un drammatico accadimento: il teatro di loro proprietà a Buenos Aires è stato distrutto per via di un incendio. Ora saranno tempi duri per la famiglia e Bellita inizierà a riflettere sulla possibilità di tornare sul palco per evitare il tracollo finanziario.

Episodio in onda Venerdì 12 giugno 2020

Tutti ad Acacias sembrano rapiti dalla bellezza del Tango, anche Jacinto e Marcelina che si cimentano proprio in questo appassionato ballo. Nel frattempo Carmen si riappacifica con Ramon e rivela a Fabiana di essersi presa una cotta per il Palacios.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.