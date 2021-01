Una Vita Anticipazioni dall'11 al 15 gennaio 2021: Felipe chiede a Marcia di sposarlo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dall'11 al 15 gennaio 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dall'11 al 15 gennaio 2021

Puntata in onda Lunedì 11 gennaio 2021

Marcia verrà sottoposta ad una delicata operazione e Genoveva riunisce i vicini per recitare insieme un rosario per la guarigione della donna: in realtà la subdola Salmeron punta solo a guadagnarsi credito tra i vicini e soprattutto agli occhi di Felipe. E' stata infatti la donna a contattare il luminare della chirurgia che ha eseguito l'intervento su Marcia.

Puntata in onda Martedì 12 gennaio 2021

Dopo una lunga ed estenuante operazione, Marcia viene riportata in camera. Incredulo, Felipe la vede finalmente riaprire gli occhi.

Puntata in onda Mercoledì 13 gennaio 2021

Marcia apre gli occhi dopo l'intervento e sembra rimettersi rapidamente. Tutti gli abitanti del quartiere sono colmi di gratitudine nei confronti di Genoveva, ma Ursula non sembra invece cadere nel tranello della Salmeron.

Puntata in onda Giovedì 14 gennaio 2021

Grazie al prezioso aiuto di Liberto, Felipe riesce a recuperare un anello di fidanzamento e, senza ulteriore indugio, chiede a Marcia diventare sua moglie.

Puntata in onda Venerdì 15 gennaio 2021

Susana è arrabbiata con Rosina per aver tentato di forzare la mano organizzando appuntamenti romantici con Armando. Successivamente l’uomo invita l’ex sarta e Felicia alla mostra di un pittore, suo conoscente.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.