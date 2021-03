Una Vita Anticipazioni dall'1 al 7 marzo 2021: Marcia tenta il suicidio!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dall'1 al 5 marzo 2021 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Puntata in onda Lunedì 1° marzo 2021

Dopo aver visto Genoveva e Felipe baciarsi, Marcia ha una crisi respiratoria. Il dolore è talmente insopportabile che la ragazza decide di togliersi la vita.

Puntata in onda Martedì 2 marzo 2021

Mentre è fuori città, Marcelina affida a Servante la gestione del chiosco, ma Cesareo, Fabiana e Camino non approvano l'iniziativa presa dall'imprenditore.

Puntata in onda Mercoledì 3 marzo 2021

Ad Acacias giunge una nuova inquilina, Maite, il suo aspetto e le sue abitudini, poco conformi a quelle del quartiere, finiscono per provocare uno scandalo. Nel frattempo Ursula, ormai fuori di senno, accusa Genoveva di aver "resuscitato" Santiago e che questo porterà gravi conseguenze.

Puntata in onda Giovedì 4 marzo 2021

Genoveva vorrebbe rendere pubblica la sua relazione con Felipe, ma l'Alvarez-Hermoso cerca di prendere tempo. L'avvocato pensa ancora a Marcia, ma quando la incrocia per strada, la ragazza lo tratta con freddezza e gli rinfaccia del suo flirt con Genoveva.

Puntata in onda Venerdì 5 marzo 2021

Mentre Cinta ed Emilio cercano spunti per il loro prossimo spettacolo, José è al settimo cielo: ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista!

Puntata in onda Domenica 7 marzo 2021

Tutta Acacias è ammaliata da Maite. A una merenda al ristorante l'artista e Camino si conoscono. Genoveva si ritrova Ursula in casa. Bellita si sente in colpa per le condizioni precarie in cui vive Margarita e vuole aiutarla. Cinta aiuta Josè a provare la sua nuova parte, quella del re di Giudea.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.