Una Vita Anticipazioni dall'1 al 7 febbraio 2021: Marcia si finge felice accanto a Santiago, ma in realtà...

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dall'1 al 7 febbraio 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dall'1 al 7 febbraio 2021

Puntata in onda Lunedì 1 febbraio 2021

Armando spiega a Susana i motivi del suo divorzio. Rosina lo invita a dichiararsi a Susana e poco dopo scopre che l'ex diplomatico ha prenotato una cena romantica per loro due.

Puntata in onda Martedì 2 febbraio 2021

Carchano mostra il copione della pellicola a Josè, per dimostrargli che non c'é niente di strano. Gli chiede però di fidarsi e di non farlo leggere a Cinta.

Puntata in onda Mercoledì 3 febbraio 2021

Agustina vede Felipe e Marcia baciarsi di nascosto e, sebbene non approvi il loro comportamento, promette di mantenere il segreto. Ma Genoveva trama nell'ombra.

Puntata in onda Giovedì 4 febbraio 2021

Cinta è convinta che Carchano sia un imbroglione e insieme a Camino cercherà di scoprire la verità. Purtroppo però, la Dominguez verrà sorpresa dal regista mentre fruga tra le sue cose.

Puntata in onda Venerdì 5 febbraio 2021

Susana, dopo l'appuntamento con Armando rovinato da Casilda, è intenzionata a lasciare il paese per la vergogna. L'uomo riuscirà però a fermare la sarta grazie ad un commovente bigliettino e tra i due scatterà un romantico bacio.

Puntata in onda Domenica 7 febbraio 2021

Felipe, in confronto con l'amica Genoveva, nega di vedersi di nascosto con Marcia, ma la donna non sembra convinta della sua sincerità.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.