Una Vita Anticipazioni dall'1 al 5 novembre 2021: Velasco pianifica la morte di Felipe. Stavolta Laura non deve fallire!

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dall'1 al 5 novembre 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dall'1 al 5 novembre 2021 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dall'1 al 5 novembre 2021

Puntata in onda Lunedì 1 novembre 2021

Velasco minaccia di nuovo Laura: questa volta, se non porrà fine alla vita di Felipe, per lei e Lorenza non ci sarà scampo. Bellita, convinta che l'unguento di Aquilino abbia funzionato, decide di accettare l'offerta di Pepe Caro. Camino confessa ad Anabel il suo amore per Maite. Agli occhi delle signore del quartiere, i sentimenti di Genoveva per Felipe sono chiari: la donna si sta prodigando per lui in ospedale. Velasco viene a saperlo ed è sempre più geloso.

Puntata in onda Martedì 2 novembre 2021

Antonito, travolto dalle critiche, scrive una lettera al direttore del giornale, in cui si dichiara orgoglioso di valorizzare le tradizioni del paese che ha dato i natali a sua moglie.

Puntata in onda Mercoledì 3 novembre 2021

Ad Acacias si sparge la voce che Felicia ha venduto il ristorante e l'accoglienza dei residenti nei confronti dei nuovi proprietari non è delle più calorose.

Puntata in onda Giovedì 4 novembre 2021

Velasco incarica un suo scagnozzo di inscenare un furto in casa di Genoveva, per costringerla a lasciare l'ospedale e dare modo a Laura di eliminare una volta per tutte Felipe.

Puntata in onda Venerdì 5 novembre 2021

Felicia respinge la proposta di matrimonio di Marcos e l'uomo, distrutto, propone ad Anabel di tornare in Messico. Felicia chiede a Camino di partire con lei per Santander.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.