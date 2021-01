Una Vita Anticipazioni dall'1 al 5 febbraio 2021: Marcia sceglie Santiago e dice addio a Felipe

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dall'1 al 5 febbraio 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dall'1 al 5 febbraio 2021

Puntata in onda Lunedì 1 febbraio 2021

Carchano mostra il copione della pellicola a Josè, per dimostrargli che non c'é niente di strano. Gli chiede però di fidarsi e di non farlo leggere a Cinta.

Puntata in onda Martedì 2 febbraio 2021

Agustina vede Felipe e Marcia baciarsi di nascosto e, sebbene non approvi il loro comportamento, promette di mantenere il segreto. Ma Genoveva trama nell'ombra.

Puntata in onda Mercoledì 3 febbraio 2021

Cinta è convinta che Carchano sia un imbroglione e insieme a Camino cercherà di scoprire la verità. Purtroppo però, la Dominguez verrà sorpresa dal regista mentre fruga tra le sue cose.

Puntata in onda Giovedì 4 febbraio 2021

Susana, dopo l'appuntamento con Armando rovinato da Casilda, è intenzionata a lasciare il paese per la vergogna. L'uomo riuscirà però a fermare la sarta grazie ad un commovente bigliettino e tra i due scatterà un romantico bacio.

Puntata in onda Venerdì 5 febbraio 2021

Cinta vuole abbandonare le riprese dopo aver scoperto le intenzioni di Don Alfonso nei confronti di Camino, ma Emilio la incoraggia a terminare la pellicola. Nel frattempo, mentre Felicia e Bellita si riappacificano, Marcia confessa a Felipe di amarlo ancora ma anche che la loro relazione clandestina è giunta al termine. Successivamente, la donna dice a Santiago di lasciare insieme il quartiere...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.