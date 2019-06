Una Vita Anticipazioni: dal lunedì 1 a sabato 6 luglio 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate della soap Una Vita, in onda da lunedì 1 a sabato 6 luglio 2019 su Canale 5 alle 14.10.

Blanca, costretta da Ursula ad andare sulla tomba della presunta figlia defunta, soffre molto. Sarà in questo difficile momento che la ragazza farà la conoscenza di Cristina Novoa, una devota puritana e bigotta che racconta di avere visto la Madonna. Tra le due nascerà subito una inaspettata complicità. Iñigo ha paura che Peña possa tornare a ricordare e inizia a riflettere sulla possibilità di vendere la pasticceria. Flora rifiuta di assecondare la decisione del fratello.

Trini decide di dare una mano ad Arturo e Silvia con la questione dei soldati da rimpatriare e inizia a contattare le famiglie. Rosina si vergogna di Jacinto e non vuole che si sappia che lavora per lei. Cristina fa leva sulle debolezze di Blanca e inizia a manipolarla convincendola a non partire in Svizzera con Diego. Quest’ultimo, avvilito, accetta il suggerimento di Samuel e si trasferisce per un po' lasciando l’appartamento di Acacias 38. Samuel e Ursula si compiacciono della riuscita del loro piano.

In occasione di un party organizzato per raccogliere fondi per l'associazione Arturo si sente male, ma quindo Trini se ne accorge il colonnello cerca di ridimensionare l'accaduto. Flora non vuole cedere La Deliciosa. Servante teme che tra la Cervera e Paquito ci sia una storia, ma il vigilante nega. Maria Luisa insiste affinchè la famiglia vada a trovarla a Parigi. Cristina convince Blanca a fare una cammino di redenzione e il primo passo è chiudere con Diego. Blanca l'ascolta ed esegue, ma Carmen inizia a sospettare che la devota stia plagiando la poverina. Anche Leonor non vede di buon occhio questa nuova amicizia.

Trini capisce che Arturo è geloso di Esteban e cerca di rassicuralo riguardo ai sentimenti di Silvia. Antoñito prega Lolita di seguire lui, Ramon e Trini a Parigi, nonostante qualche iniziale dubbio, la ragazza accetta. Arturo e Silvia sono ad un passo dalle nozze e il Colonnello, per evitare pettegolezzi, consiglia alla futura moglie di trasferirsi, per un po' da Felipe e Celia.

Blanca convinta da Cristina cerca di tornare da suo marito Samuel, ma l'Alday lo rifiuta. Silvia ed Esteban scoprono dei problemi di salute di Arturo. La Reyes vorrebbe rinunciare al trasferimento, ma il colonnello è irremovibile. Celia e Felipe, grazie a Trini, danno a Lolita il permesso di seguirli a Parigi. Riera dice ad Ursula che non lavorerà più per lei, Carmen intanto racconta all'uomo del ricatto della Dicenta. Nonostante il parere di Flora, Iñigo cerca un compratore per La Deliciosa. Flora, intanto, nota un interesse di Paquito nei suoi confronti. Diego vuole trascinare via Blanca da casa di Ursula, ma lei rifiuta di seguirlo.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 14.10.