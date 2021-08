Una Vita Anticipazioni dal 9 al 14 agosto 2021: Genoveva in manette!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 9 al 14 agosto 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 9 al 14 agosto 2021

Puntata in onda Lunedì 9 agosto 2021

Julio è preoccupato perché non ha un abito per le nozze, ma proprio quando sta per decidere di rinunciare a fare da testimone agli sposi, Bellita gliene regala uno.

Puntata in onda Martedì 10 agosto 2021

Cesareo viene finalmente rilasciato e, su invito di Mendez, racconta a Felipe di aver visto Genoveva sul luogo del delitto il giorno in cui Marcia è stata uccisa.

Puntata in onda Mercoledì 11 agosto 2021

Emilio e Cinta vanno a cercare Camino senza risultati. Quando sono sul punto di chiamare la polizia, Camino torna al ristorante di sua spontanea volontà.

Puntata in onda Giovedì 12 agosto 2021

Cesareo viene accolto con grande affetto dai residenti di Acacias. Grazie all'intervento di Julio, Cinta può partire per l'Argentina.

Puntata in onda Venerdì 13 agosto 2021

Camino rassicura il promesso sposo sul fatto che sia finalmente pronta a fare il grande passo, ma poi si presenta in chiesa con grande ritardo.

Puntata in onda Sabato 14 agosto 2021

Dopo lunghi istanti di silenzio, Camino dice finalmente "Sì, lo voglio" e tutti festeggiano i novelli sposi. Più tardi, si diffonde la notizia dell'arresto di Genoveva.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.