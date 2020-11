Una Vita Anticipazioni dal 9 al 13 novembre 2020: Ledesma scopre Cinta ed Emilio. Ci saranno delle conseguenze...

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 9 al 13 novembre 2020. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 9 al 13 novembre 2020

Puntata in onda Lunedì 9 novembre 2020

Ledesma sorprende Cinta ed Emilio che si baciano appassionatamente a casa Dominguez. Genoveva apprende che Marcia non è più la domestica di Felipe.

Puntata in onda Martedì 10 novembre 2020

Dopo aver sorpreso Emilio e Cinta baciarsi alle spalle di sua figlia promessa sposa del Pasamar, Ledesma litiga con loro ed insulta la ragazza. Questa azione avrà pesanti conseguenze.

Puntata in onda Mercoledì 11 novembre 2020

Marcia, mentre rientrare da una passeggiata, vede un sigaro appoggiato su un davanzale nell'atrio del palazzo e viene colta da un attacco d'ansia, teme si tratti di una minaccia proveniente dal passato.

Puntata in onda Giovedì 12 novembre 2020

Felipe decide di organizzare una festa per ufficializzare la sua relazione con Marcia, ma non tutti vedono di buon occhio tale unione.

Puntata in onda Venerdì 13 novembre 2020

Genoveva propone a Liberto e a Ramon di noleggiare una nave per aiutare i soldati spagnoli feriti in Marocco a tornare a casa. Il progetto potrebbe aiutare Felipe a riscattare la sua reputazione, rovinata dalla presenza di Marcia. Genoveva intanto vuole approfittare per avvicinarsi a Felipe per sedurlo.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.