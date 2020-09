Una Vita Anticipazioni dal 7 al 12 settembre 2020: Marcia seduce Felipe, ma è una trappola!

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e il Riassunto delle puntate della Soap Una Vita in onda da 7 al 12 settembre 2020. Ecco le Anticipazioni della Soap per gli episodi in onda su Canale 5, nella seconda settimana di settembre.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 7 al 12 settembre 2020

Puntata in onda Lunedì 7 settembre 2020

La crisi coniugale tra Liberto e Rosina è irrecuperabile, nonostante gli sforzi degli amici di favorire un riavvicinamento, la donna non sembra disposta a perdonare il tradimento del marito. E' per questo che, ottenuta la liberta, Liberto prende una sofferta decisione: andare via di casa per non far soffrire inutilmente la moglie.

Puntata in onda Martedì 8 settembre 2020

Servante e Jacinto hanno partecipato all'impegnativo campionato cittadino di biglie e come sperato ne sono usciti vittoriosi. Il portinaio, secondo i patti, torna così finalmente in possesso dell'amata medaglietta.

Puntata in onda Mercoledì 9 settembre 2020

Felipe, ripone una inspiegabile fiducia in Genoveva, è convinto che in fondo la donna, nonostante quanto abbia fatto ai suoi amici, non sia una persona malvagia. E' per questo che tenterà di parlarle e convincerla a scagionare Liberto dalle accuse che pendono su di lui.

Puntata in onda Giovedì 10 settembre 2020

Cinta non riesce più a nascondere i suoi sentimenti a Rafael, decide infatti di raccontargli tutta la verità: non lo ama, il suo cuore appartiene ad un altro uomo. Nel frattempo Felipe viene invitato ad un evento all’ambasciata brasiliana e chiede a Marcia di accompagnarlo.

Puntata in onda Venerdì 11 settembre 2020

Felipe e la nuova domestica sono sempre più vicini. E mentre l'avvocato spiega premurosamente a Marcia alcuni comportamenti da tenere durante l’evento in ambasciata e le insegna a ballare, i due finiscono quasi per baciarsi. Il poverino ignora chi sia veramente la ragazza e quale sia il suo sordido piano.

Puntata in onda Sabato 12 settembre 2020

Cinta vuota il sacco. Stanca di fingere, la ragazza svela a Rafael di essere profondamente innamorata di Emilio, ma gli chiede di non rivelarlo ai suoi genitori.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.