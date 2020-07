Una Vita Anticipazioni dal 6 all'11 luglio 2020: Lucia dice Addio per sempre a Telmo e Mateo

Anticipazioni TV

Ecco le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 6 all'11 luglio su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la prima settimana di luglio dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato in prima serata su Rete 4.

Trame di Una Vita per la settimana dal 6 all'11 luglio 2020

Puntata in onda Lunedì 6 luglio 2020

Ritorna finalmente l’armonia tra Ramon e Felipe. Grazie alla testimonianza di Fulgencia, Felipe conosce finalmente la verità su Celia e torna a fidarsi dell'amico. In ospedale, dopo uno straziante addio, Lucia spira tra le braccia di Telmo. La malattia ha vuto la meglio sulla povera Alvarado, Telmo, costretto a rassegnarsi, ora dovrà pensare solo al suo piccolo Mateo.

Puntata in onda Martedì 7 luglio 2020

Ursula e Telmo organizzano la veglia funebre per Lucia in casa della donna. Per Telmo intanto, è giunto il momento di confessare ai vicini di essere il padre di Mateo. L'ex sacerdote, dopo le esequie, dovrà decidere del futuro suo e del suo bambino e vuole che il suo legame con il piccolo sia chiaro così da evitare ulteriori impedimenti.

Puntata in onda Mercoledì 8 luglio 2020

Conversando con Ramon, Carmen capisce che lui la considera soltanto come un’amica e così decide di lasciare Acacias per sempre. Ramon sembra aver fatto un passo indietro dopo la riappacificazione con Felipe: ricordare Trini l'ha spinto a sentirsi un "traditore". Carmen dal canto suo, per quanto comprenda la confusone che angoscia Ramon, è innamorata e non può accettare la freddezza del Palacios. E' per questo che decide di andarsene.

Episodio in onda Giovedì 9 luglio 2020

Bellita ha scoperto la verità su sua figlia ed è sconvolta e furiosa per l’inganno della ragazza che da giorni si esibisce sotto il falso nome di Dama del mistero. La decisione della donna è di mandarla in un collegio in Svizzera. Cinta è costretta ad accettare quanto imposto dalla madre.

Episodio in onda Venerdì 10 luglio 2020

Telmo intende ricominciare una nuova vita in un’altra città insieme a Mateo, ma senza Ursula; lei, furiosa, decide di confessargli l’omicidio di Eduardo. La reazione di Telmo sarà terribile, l'uomo condannerà l'ex perpetua minacciando addirittura di denunciarla alla polizia.

Puntata in onda Sabato 11 luglio 2020

Ramón dichiara il suo amore a Carmen e lei decide di tornare. Prima però di rendere pubblica la relazione, Ramon vuole parlarne con Antoñito ma, il giovane ha appena ricevuto una lettera davvero sconvolgente.

Puntata in onda Sabato 11 luglio 2020 in Prima Serata su Rete 4

Dopo la sua ultima acclamata esibizione, Cinta viene arrestata con tutti i dipendenti del Caffè del Duende a causa di una storia di banconote false. Fortunatamente José riesce a farla rilasciare, ma Bellita è categorica: non potrà più calcare le scene. Ursula riceve da Felipe una notizia inaspettata: la famiglia di Eduardo reclama l’appartamento in cui lei vive. Antoñito ha ricevuto una lettera dal Ministero della Guerra che lo obbliga a prestare servizio militare per tre anni. Ursula viene sfrattata, Fabiana cerca di aiutarla offrendole un lavorare nella pensione comprensivo di vitto e alloggio, ma Ursula rifiuta. Cinta rivela in pubblico di essere la Dama del Mistero.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.