Una Vita Anticipazioni dal 6 all'11 giugno 2022: Aurelio tiene d'occhio Valeria e David. Ecco perché...

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 6 all'11 giugno​ 2022 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 6 all'11 giugno 2022

Puntata in onda Lunedì 6 giugno 2022

Felipe si riprende dalla brutta caduta, ma la convivenza con Ramon non potrebbe andare peggio: i due litigano in continuazione e non sembrano in grado di badare a se stessi.

Puntata in onda Martedì 7 giugno 2022

Guillermo si imbatte in Azucena e ne resta folgorato. Nonostante gli sforzi di Rosina di salvare le apparenze, Hortensia le chiede a bruciapelo se lei e Liberto sono in rovina.

Puntata in onda Mercoledì 8 giugno 2022

Nell'intimità della loro casa, Valeria affronta David per il controllo asfissiante che esercita su di lei. Genoveva si interessa in modo discreto di Felipe e Ramon.

Puntata in onda Giovedì 9 giugno 2022

Marcelo assume una cuoca per casa Quesada. Felipe prepara il discorso per l'inaugurazione della piazza in onore di Antonito e lo legge a Ramon, che non reagisce bene.

Puntata in onda Venerdì 10 giugno 2022

La maggiore vicinanza tra David e Valeria preoccupa Aurelio Quesada, che ricorda a David il suo ruolo: deve sorvegliare la ragazza nella speranza che il marito Rodrigo la contatti.

Puntata in onda Sabato 11 giugno 2022

Alodia inizia le sue lezioni di pianoforte con Valeria; purtroppo, la ragazza non ha alcun talento musicale. Inma e Guillermo stanno per riaprire il ristorante. Felipe è fuori di sé perché Fatima, la nuova domestica, combina solo guai. Fabiana però intercede per lei e chiede all'avvocato di pazientare: si prenderà lei cura della casa finché la nuova arrivata non sarà in grado di farlo da sola. Nel frattempo Hortensia, ormai spalle al muro, confessa a Rosina la sua triste situazione economica.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.