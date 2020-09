Una Vita Anticipazioni dal 5 al 10 ottobre 2020: Emilio costretto a sposarsi col ricatto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 5 al 10 ottobre 2020. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5, nella prima settimana di ottobre.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 5 al 10 ottobre 2020 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda la prossima settimana dal lunedì al sabato alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 5 al 10 ottobre 2020

Puntata in onda Lunedì 5 ottobre 2020

Quando Emilio sembra ormai rassegnato al matrimonio con la figlia di Ledesma, l'uomo che lo ricatta, Cinta gli offre il suo aiuto per rompere il fidanzamento. La ragazza, preoccupata per il Pasmar e innamorata, pensa ad un piano per liberarlo.

Puntata in onda Martedì 6 ottobre 2020

Alfredo, sempre più insospettito dalle uscite della moglie, incalza Marcia per avere informazioni sui rapporti tra Felipe e Genoveva. La poverina, ormai vittima del ricatto dell'uomo e delle sue minacce, è costretta a spiare il suo Padrone.

Puntata in onda Mercoledì 7 ottobre 2020

Il pranzo benefico che Liberto ha organizzato con l’aiuto del vicinato per riconquistare Rosina non sortisce l’effetto desiderato. La donna non sembra disposta a dare un'altra occasione a suo marito e soprattutto sembra irremovibile riguardo alla sua all'imminente partenza.

Puntata in onda Giovedì 8 ottobre 2020

Cinta, con l’aiuto di Antonito, compra due biglietti del treno di sola andata e propone ad Emilio di fuggire insieme a lei. La ragazza pensa che scappare sia l'unica soluzione possibile per sottrarsi al ricatto di Ledesma, ma non sa che l'uomo tiene sotto scacco l'intera famiglia Pasmar.

Puntata in onda Venerdì 8 ottobre 2020

Marcia é stata aggredita ed è ancora molto provata e sconvolta, ma cerca di riprendersi. Felipe sospetta che dietro al vile atto contro la sua domestica ci sia la mano di Bryce e intende incastrarlo. È per questo che sia mette in cerca di prove contro di lui.

Puntata in onda Sabato 10 ottobre 2020

Bellita è pronta a prendere provvedimenti per tutelare la sua Cinta. Nel frattempo Ledesma torna ad Acacias con la figlia Angelines pronto a darla in moglie ad Emilio. Il povero ragazzo riuscirà a sottrarsi al ricatto del nemico e ad evitare le nozze combinate?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.