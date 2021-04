Una Vita Anticipazioni dal 5 al 10 aprile 2021: Ursula ha un nuovo piano contro Genoveva!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 5 al 10 aprile 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 5 al 10 aprile 2021 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 5 al 10 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 5 aprile 2021

Santiago confessa a Marcia di aver guadagnato i soldi con il gioco d'azzardo, e le promette di tenersi a distanza dalle bische.

Puntata in onda Martedì 6 aprile 2021

Jacinto incalza Cesareo e Arantxa perché gli confessino di avere una relazione. Ursula rivela a Santiago di sapere che è stata Genoveva a portarlo ad Acacias.

Puntata in onda Mercoledì 7 aprile 2021

Felipe è sconcertato dalla notizia della gravidanza di Genoveva e confida a Liberto di non riuscire a dimenticare Marcia. Liberto, dal canto suo, gli consiglia di sposare Genoveva.

Puntata in onda Giovedì 8 aprile 2021

Mentre al grande debutto di José Miguel, Margarita scambia strani sguardi con un uomo misterioso, Ursula va a fare visita a Cesar Andrade in carcere. Arantxa e Cesareo sfruttano le lezioni di zortziko della donna ai domestici per incontrarsi senza che nessuno si insospettisca.

Puntata in onda Venerdì 9 aprile 2021

Maite rifiuta il bacio di Camino, nonostante confessi di provare dei sentimenti per lei. Confusa e sconvolta dalla situazione sparisce senza dare spiegazioni. Nel frattempo, Felipe fa domanda per conto di Marcia per la posizione di cameriera personale dell’ambasciatore brasiliano, ma chiede a Liberto di farla passare per per una idea sua.

Episodio in onda Sabato 10 aprile 2021

Le condizioni di Bellita peggiorano e la donna sviene per strada. Ursula stringe un sanguinoso accordo con Andrade: informazioni su Santiago in cambio della testa di Felipe! Una guardia al servizio dell’avvocato Velasco, assiste alla visita e corre a informarlo, l'uomo avvisa Genoveva. La Salmeron è convinta che la donna che si è presentata in carcere, sia proprio la Dicenta. Nel frattempo Emilio chiede a Cinta di sposarla e la giovane accetta, anche se è un po' preoccupata.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.